스위스 건축가‘엠마누엘 크리스트’방한, 최종 디자인(안) 직접 공개 ‘한옥’에서 영감받은 30m 높이 파빌리온 형태, 600명 수용

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 동작구(구청장 박일하)가 지난 4월 1일 구청 4층 대강당에서 흑석11구역 갤러리타운(가칭:동작아트스페이스) 조성을 위한 제2차 디자인 설명회를 진행했다고 9일 밝혔다.

구는 지난 1월 20일 열린 조합원 대상 1차 디자인 설명회에 이어, 이번 2차 설명회를 통해 일반 주민들에게 갤러리타운의 최종 디자인(안)을 선보였다.

이날 설명회에서는 설계에 참여한 엠마누엘 크리스트 건축가가 방한해 갤러리타운의 설계 방향과 최종 디자인(안)을 직접 공개했다.

엠마누엘 크리스트는 스위스 취리히 연방공과대학교(ETH Zurich) 디자인․건축소장이자 세계적 명성의 건축사무소 ‘크리스트 앤 간텐바인’의 공동 대표다. 스위스 국립박물관 및 바젤 시립미술관 확장 등의 프로젝트에 참여한 저명한 건축가이다.

공개된 디자인의 핵심은 높이 30m에 달하는 웅장한 파빌리온 형태의 갤러리타운으로, 한 번에 600명 이상 수용 가능한 대규모 공간으로 설계됐다.

특히 한국 전통 건축인 ‘한옥’에서 영감을 받은 디자인이 눈길을 끌었으며, 내부 공간 또한 전시, 공연, 이벤트 등 다양한 문화 콘텐츠 운영이 가능한 다목적 공간으로 구성되어 활용도를 높였다.

또한 갤러리타운과 외부 정원이 유기적으로 연결되는 구조를 채택해 도시와 자연이 어우러진 조형미를 완성했다.

갤러리타운은 2027년 상반기 중 공사에 착수하여 2028년 준공하는 것을 목표로 하고 있다.

구는 이번 갤러리타운 조성을 통해 흑석동이 단순한 주거 단지를 넘어 전 세계인이 찾아오는 글로벌 랜드마크로 거듭날 것으로 전망하고 있다.

한편 흑석11구역(흑석동 304번지 일대)은 지난 2022년 관리처분인가를 받은 이후 현재 정비사업이 활발히 추진 중이다.

박일하 동작구청장은 “흑석11구역 개발은 단순히 집을 짓는 것을 넘어 지역의 수준을 바꾸는 사업으로 동작구가 세계적 문화 거점으로 도약하는 전환점이 될 것”이라며, “시간이 흐를수록 가치를 더해가는 명품 문화 공간 조성으로 구민들의 자부심을 높일 수 있는 글로벌 도시를 만들어 가겠다”고 말했다.