전자기무기체계 등 지난 사흘 집중 왕이 中외교부장 6년여만에 방북 중동 전쟁 속 북·중 전략소통 주목

북한이 단거리탄도미사일(SRBM·사진) ‘화성-11가’에 집속탄두를 탑재해 발사하는 시험을 실했다고 조선중앙통신이 9일 밝혔다. 통신은 지난 6∼8일 사흘에 걸쳐 국방과학원과 미사일 총국이 일련의 ‘중요무기체계들에 대한 시험’을 진행했다고 보도했다.

통신은 “미사일총국 탄도미사일체계연구소와 전투부(탄두) 연구소는 전술탄도미사일 산포전투부 전투 적용성 및 새끼탄(자탄) 위력평가시험을 진행했다”며 “지상대지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11가’형의 산포전투부로 6.5∼7㏊의 표적지역을 초강력 밀도로 초토화할 수 있다는 것을 확증하였다”고 전했다.

‘북한판 이스칸데르’로 불리는 KN-23 계열 미사일에 집속탄두를 탑재해 표적에 고밀도 타격을 가하는 시험을 진행했다는 것이다. 집속탄(확산탄)은 하나의 탄두 안에 수십~수백 개의 자탄을 탑재해 공중에서 폭발 확산하는 방식으로, 민간인과 군인을 가리지 않아 ‘악마의 무기’로도 불린다.

합동참모본부에 따르면, 북한은 전날 원산 일대에서 오전 8시께 동해상으로 SRBM 수 발을 발사한 데 이어 같은 날 오후 2시20분께 동해상으로 탄도미사일 한 발을 추가 발사했다.

지난 7일에는 평양 일대에서 동쪽으로 미상의 발사체를 발사했는데, 비행 초기 이상징후를 보이며 소실된 것으로 분석됐다. 북한이 언급한 6일엔 발사체 발사 징후는 포착되지 않았는데, 통신이 보도한 전자기무기체계 관련 시험이 진행됐을 것으로 보인다.

이런 가운데 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 북한 외무성 초청으로 9~10일 북한을 방문한다. 왕 부장의 방북은 2019년 9월 이후 약 6년 7개월 만으로, 최선희 외무상과 회담을 갖고 김정은 국무위원장도 만날 것으로 보인다.

왕 부장의 방북은 도널드 트럼프 미국 대통령의 내달 중순 방중과 시진핑 중국 국가주석과의 미중 정상회담을 앞둔 시점에 이뤄진다는 점에서 주목된다. 윤호 기자