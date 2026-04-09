檢 “中 부정선거 개입 맥락과 무관”

검찰이 최태원 SK그룹 회장의 동거인 김희영 씨에 대해 “중국 간첩일 가능성이 많다”는 등의 허위사실을 자신의 유튜브 채널에서 언급한 ‘배터리 아저씨’ 박순혁 씨를 재판에 넘긴 것으로 파악됐다.

9일 헤럴드경제 취재를 종합하면 서울동부지검 형사1부(부장 유효제)는 지난달 19일 박씨를 정보통신망법상 허위사실 명예훼손 혐의로 불구속 기소했다. 일명 ‘배터리 아저씨’로 불리는 박씨는 지난해 1월 말 자신이 운영하는 유튜브 채널 ‘박순혁 우공이산TV’에 올린 ‘중화선거관리위원회가 저지른 범죄의 재구성 1편’을 제목으로 하는 영상에서 최 회장과 김 씨에 대한 허위사실을 발언해 이들의 명예를 훼손한 혐의를 받는다. 이 영상은 현재도 유튜브에 게시돼 있다.

박씨는 해당 영상에서 “SK가 사실은 친중적이고 위험한 행태를 많이 보이고 있는데, 그중 하나가 김희영이다”라며 “그게 다 연결이 돼 있는 것이다. 중국 간첩일 가능성이 많다”고 말했다. 또 “(최 회장이) 이혼을 한 이유가 SK하이닉스를 중국이 너무 갖고 싶어 한다”며 “수단과 방법을 가리지 않는다는 개념에서 생각해 보면 반도체가 너무 필요하지 않나 중국이. SK하이닉스가 너무너무 탐날 것 아니냐. 지금 HBM에서도 선두니까”라고도 했다.

박씨는 이어 “(SK하이닉스를) 중국 것으로 만들려면 어떻게 하면 되나. 중국인을 후계자로 삼으면 된다”며 “김희영하고 사이에서 낳은 자녀한테 SK하이닉스를 넘겨주고, 걔를 중국 쪽에서 포섭하면 되는 것”이라고 발언했다. 그러면서 “그러려면 뭐가 필요한가. 이혼을 해야 한다”며 “그래서 노소영하고 이혼을 하려고 하는 것이다. 노소영 관장하고 이혼을 하려고 하는 게 그런 이유다”라고 했다.

최 회장은 박씨가 영상을 게시한 날로부터 약 한 달 뒤인 지난해 2월 말 경찰에 박씨에 대한 고소장을 제출했다. 이후 경찰은 같은해 3월부터 6월까지 박씨를 불러 조사하는 등 수사를 진행한 뒤 7월에 사건을 검찰로 송치했다.

박씨는 수사 과정에서 중국의 부정선거 개입을 비판하기 위한 의견 표현에 불과하다는 취지로 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 하지만 검찰은 박씨의 해당 발언이 중국의 부정선거 개입에 대한 맥락과 무관하게 이뤄졌다고 판단한 것으로 파악됐다.

또 박씨가 해당 영상에서 ‘김희영이 간첩이다’라는 취지의 발언을 반복적으로 하고 발언 내용이 매우 구체적이어서 단순한 의혹 제기나 의견 표현이 아니라고 판단하고 박씨를 재판에 넘긴 것으로 확인됐다.

양근혁 기자