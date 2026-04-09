기획예산처 ‘4월호 재정동향’ 발표 2월 누계 총수입 121.6조, 총지출 128.7조 2월 관리재정수지 14조 적자…국가채무 1312조로 급증

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 1∼2월 나라살림 적자 규모가 14조원으로 집계되며 한 달만에 적자로 돌아섰다. 총지출 증가에도 세수 호조로 재정수지는 개선됐다.

9일 기획예산처가 발표한 ‘월간 재정동향 4월호’에 따르면 올해 2월까지 누계 총수입은 121조6000억원으로 전년 동기 대비 18조6000억원 증가했다. 같은 기간 총지출은 128조7000억원으로 12조원 늘었다.

이에 따라 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 7조1000억원 적자를 기록했다.

국민연금 등 4대 보장성 기금을 제외해 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 14조원 적자로 집계됐다. 전년 동기 대비 3조9000억원 개선됐지만 적자 흐름은 이어졌다.

지난 1월에는 총수입 증가에 힘입어 통합재정수지 14조3000억원, 관리재정수지 11조3000억원 흑자를 기록했지만, 2월 들어 지출이 빠르게 늘면서 2월 누계 기준 재정수지는 다시 적자로 돌아섰다.

세입은 양호했다. 2월 누계 국세수입은 71조원으로 전년보다 10조원 증가했다. 부가가치세(+4조1000억원), 소득세(+2조4000억원), 증권거래세(+1조2000억원) 증가가 주요인이다. 세외수입은 14조5000억원으로 5조3000억원 늘었고, 기금수입도 36조1000억원으로 3조3000억원 늘었다.

반면 지출은 더 빠르게 늘었다. 총지출은 128조7000억원으로 전년보다 12조원 증가했으며, 이전지출 확대가 주요 요인으로 작용했다.

국가채무는 빠르게 증가하고 있다. 2월 말 기준 중앙정부 채무는 1312조5000억원으로 전월보다 26조5000억원 늘었고, 지난해 말 대비로는 44조3000억원 증가했다.

국채시장에서는 금리 상승 흐름이 나타났다. 3월 국고채 금리는 3년물 기준 3.552%로 전월(3.041%)보다 상승했고, 10년물도 3.879%로 전월(3.446%) 대비 올랐다. 1~3월 국고채 발행량은 61조5000억원으로 연간 발행 한도의 27.2% 수준을 기록했다.