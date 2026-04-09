만성질환자 대상 ‘AX 스프린트’ 사업설명회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 9일 서울 중구 프레지던트 호텔에서 ‘만성질환자 대상 보건의료 전주기 인공지능 전환(AX) 사업’ 설명회를 개최했다고 밝혔다.

‘만성질환자 대상 보건의료 전주기 AX 사업’은 ‘인공지능 응용 제품 신속 상용화 지원 사업(AX-sprint)’의 하나로, 이달 1일부터 수행기관 공모를 진행하고 있다.

‘인공지능 응용 제품 신속 상용화 지원 사업(AX-sprint)’은 유망 AI 융합 제품·서비스의 시장 진입을 독려해 1∼2년 이내에 매출, 공공 서비스 도입 등 가시적 성과를 창출하기 위해 지원하는 사업이다.

이번 설명회는 인공지능(AI) 기술을 보유한 기업, 지방정부, 공공보건기관, 의료기관 등을 대상으로 사업의 핵심 취지와 공모 절차를 안내하기 위해 마련됐다.

복지부는 ▷데이터 표준화 ▷진료정보교류 활성화 ▷보건의료 빅데이터 플랫폼 고도화 등 공공의료 AX를 위해 필요한 사업 추진 현황과 향후 계획 등도 소개할 예정이다.

김현숙 복지부 첨단의료지원관은 “이번 사업을 통해 국민의 일상부터 대학병원까지 보건의료 전반에 인공지능 기술이 스며들어 의료 질을 높일 것”이라며 “올 상반기 발표를 목표로 수립하고 있는 ‘인공지능 기본의료 전략’을 통해 보다 체계적인 지원책을 마련하겠다”고 말했다.