[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]수도권매립지관리공사가 주최하는 ‘드림파크 벚꽃길 산책’ 행사가 10일부터 19일까지 드림파크 야생화단지에서 열린다.

드림파크 야생화단지에는 약 2km에 달하는 왕벚나무 벚꽃 터널과 그 하부로 이어지는 수선화 꽃길이 어우러져 봄꽃의 다채로운 풍경과 향기를 만끽할 수 있다.

입구 중앙화단과 주요 산책로, 맨발 걷기 구간, 달팽이광장 등 주요 지점에는 팬지, 데이지, 비올라, 꽃양귀비 등 다양한 봄꽃이 풍성하다.

주말에는 수도권매립지 홍보 공간을 비롯해 소원 벚나무(소원지 매달기), 손글씨 체험 등 참여형 프로그램을 운영된다.

또 인천 서구 검암도서관과 협업한 약 500권 규모의 ‘야외도서관’이 방문객들을 기다린다.

행사장에는 인천과 서구 지역 소상공인이 참여하는 먹거리 트럭과 벼룩시장도 운영된다.

송병억 수도권매립지관리공사 사장은 “이번 운영은 축제보다는 ‘쉼’에 초점을 맞춰 시민들이 도심 가까이에서 봄을 온전히 느낄 수 있도록 마련했다”고 밝혔다.

행사 기간 동안 야생화단지는 정기 휴장일인 월요일에도 개방된다.