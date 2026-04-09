트럼프의 전쟁 지지하며 北 사례 언급…“핵 협상 지연 땐 통제 불가”

[헤럴드경제=정목희 기자] 마르크 뤼테 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 8일(현지시간) “대다수 유럽 국가들은 이란 전쟁 상황에서 이전에 약속한 역할을 이행했다”고 밝혔다.

뤼테 총장은 이날 CNN 인터뷰에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 나토 회원국들을 두고 ‘시험대에 올랐으나 실패했다’고 비판한 데 대한 입장을 묻자 “일부는 그렇다”고 인정하면서도 이같이 반박했다.

그는 같은 날 백악관에서 트럼프 대통령과 비공개 회동을 갖고 관련 사안을 논의했다. 이번 만남은 일부 나토 회원국이 미국 또는 이스라엘 항공기의 영공 통과를 거부하고, 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협에 군함 파견 요청에도 응하지 않으면서 고조된 트럼프 대통령의 불만을 완화하기 위한 것으로 풀이된다.

뤼테 사무총장은 트럼프 대통령과 “솔직하고 열린 대화를 나눴다”면서 트럼프 대통령이 나토에 대한 실망감을 표출했다고 전했다.

또한 그는 “나는 그의 실망감을 전적으로 이해한다”면서도 “유럽 대다수 국가가 주둔지, 물자, 영공 통과, 약속 이행 등에서 도움이 돼 왔다는 사실을 (트럼프 대통령에게) 제시할 수 있었다”고 말했다.

뤼테 사무총장은 특히 나토 회원국들이 트럼프 대통령의 대(對)이란 전쟁을 지지한다고도 주장했다.

그는 “나토는 항상 핵과 탄도미사일 능력을 약화하는 것이 중요하며 이란이 결코 그 두 가지 능력을 손에 넣지 못하게 해야 한다는 입장을 취해왔기 때문에 그러한 관점에 대한 지지가 널리 퍼져 있다”고 말했다.

뤼테 사무총장은 ‘트럼프 대통령이 이란의 문명을 파괴하겠다고 위협했을 때 외교관으로서 불편했나’라는 물음에도 “내가 알리고 싶은 것은 중동과 유럽, 전 세계에 혼란을 수출할 이란의 능력을 제거하는 문제에 있어서 나는 (트럼프) 대통령을 지지하며, 유럽 대다수도 그렇다는 걸 안다”고 답했다.

그는 이어 “이란은 러시아의 우크라이나 전쟁을 가능하게 하는 주요 요인 중 하나이다. 이란이 핵 능력을 손에 넣으면 이스라엘에 실존적 위협이 될 것”이라며 북한을 거론하기도 했다.

뤼테 사무총장은 “협상으로 그것(핵)을 없애려고 시도하는 건 훌륭하다. 그러나 우리는 항상 북한에 대해서도 알고 있었다”며 “(협상은) 너무 오래 걸렸고, 결국 북한이 핵을 손에 넣게 되자 더는 협상할 수 없게 됐고, 그들은 그 힘을 갖게 됐다”고 지적했다.

그는 이번 전쟁으로 이란과 중국의 관계가 강화된 것을 우려하느냐는 물음엔 “우린 이러한 관계가 이미 있었다는 걸 안다. 예컨대 우크라이나 전쟁을 보면 러시아와 북한, 벨라루스, 중국, 이란이 협력하고 있다는 걸 안다”며 “우리는 인도·태평양, 중동, 그리고 유럽과 대서양 건너편(북미)이 점점 더 상호 관련되고 있음을 보고 있다”고 했다.