[헤럴드경제=함영훈 기자] 우리나라 벚꽃철이 절정기를 지나고 있는 가운데, 한국 벚꽃에 대한 외국인들 사이의 인기가 급증한 것으로 나타났다.

9일 클룩 데이터에 따르면, 벚꽃여행 상품군 관련 지난 3월 트래픽이 전월 대비, 충청 360%, 경상·부산 182%, 경기·서울 167%, 제주 125%, 강원 91% 순으로 증가한 것으로 나타났다. 트래픽은 주로 검색과 예약이다.

작년 3월과 비교할 때, 인기지역인 서울, 경기, 경남을 제외하고, 부산·경주 벚꽃 투어 상품 트래픽이 172% 급등했다.

내국인에게도 빅히트 꽃여행지가 아닌 부천 벚꽃·진달래 투어는 89%, 안면암 벚꽃 투어·태안 튤립축제는 25%의 높은 전년동기대비 상승세를 보였다.

클룩은 지난달 15일, 방한 외국인들이 한국의 벚꽃을 더욱 편리하게 즐길 수 있도록 외국인 전용 ‘에버랜드 벚꽃 투어’를 단독 론칭했다. 해당 상품은 에버랜드 입장권과 주·야간 벚꽃 투어로 구성됐으며, 에버랜드 인근 대표 벚꽃 명소인 ‘가실벚꽃길’을 둘러볼 수 있는 ‘가든패스’ 프로그램을 기반으로 한다.

기존 내국인 중심으로 운영되던 벚꽃 관람 경험을 외국인 고객까지 확대한 것이 특징이다. 특히 출시 직후 트래픽이 30% 증가하며 계절 수요와 맞물린 관심을 확인할 수 있었다.

클룩은 벚꽃 시즌과 같은 계절성 여행 수요를 선제적으로 파악하고, 파트너사와 협업해 방한 여행객을 위한 다양한 상품을 선보이고 있다. 또한 글로벌 이용객을 대상으로 마케팅 및 프로모션을 병행하며 인바운드 및 지역 관광 활성화에도 기여하고 있다.

클룩 이준호 한국 지사장은 “방한 여행에 대한 전반적인 관심이 증가한 가운데 봄철 벚꽃을 중심으로 한 계절성 수요 또한 뚜렷하게 나타나고 있다”며 “클룩은 외국인 여행객이 한국의 계절 및 지역별 콘텐츠를 보다 입체적으로 경험할 수 있도록 관련 상품을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.