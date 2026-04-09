[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산경제진흥원은 9일 ‘2026년 부산시 명문향토기업’을 공개 모집한다고 밝혔다. 부산지역에서 오랜 기간 기업 활동을 통해 고용 창출, 인재 양성, 사회 공헌 등 지역경제 발전에 기여한 대표 기업을 발굴·격려하기 위해서다.

시는 올해 조례 개정을 통해 명칭을 ‘향토기업 인증 제도’에서 ‘부산광역시 명문향토기업’으로 변경해 지역 대표 기업으로서의 위상과 브랜드 가치를 높일 계획이다. 지난 2006년 처음 시행된 이후 현재까지 총 68개사를 선정·관리해 왔다.

신청 자격은 부산에 본사를 두고 20년 이상 운영된 기업으로 ▷상시 종업원 수 100명 이상 ▷최근 3년간 평균 매출액 200억원 이상인 기업 중 지역경제 활성화에 이바지한 기업이다.

올해 개정된 조례에서는 기존 30년이었던 업력 기준을 20년으로 완화하고, 지역경제 및 사회 기여도를 종합적으로 평가해 ‘명문기업’에 걸맞은 예우를 강화할 예정이다.

모집은 9일부터 오는 28일 자정까지이며, 신청 서류를 부산경제진흥원 기업지원단 전자우편(lead@bepa.kr)으로 제출하면 된다. 명문향토기업 선정은 ▷업력 ▷경제적 기여 ▷사회적 기여 등을 바탕으로 평가를 진행하고, 전문가로 구성된 위원회 심의를 거쳐 오는 6월 중 최종 선정할 예정이다.

시는 인증서 수여식을 통해 선정기업에 부산시 명문향토기업 인증현판과 인증서를 수여하고 홍보 및 판로확대, 네트워크 구축 등을 지원할 계획이다. 또 ▷중소기업 이차보전 등 자금 한도 상향 ▷시 해외시장개척단(무역사절단, 해외전시회 등) 선정 우대 ▷기업 홍보 지원 ▷지방세기본법에 따른 세무공무원 질문검사권 유예(3년) ▷기업 임직원 문화복지시설 이용 우대 등 다양한 혜택을 제공한다.