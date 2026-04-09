이경환 교수팀, 자율농업 기반 구축

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남대학교 융합바이오시스템기계공학과 이경환 교수 연구팀이 인공지능(AI)을 활용해 농업 환경을 3차원으로 정밀하게 재구성하고, 작물 상태를 자동으로 진단하는 핵심 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

이번 연구 성과는 첨단 농업공학 분야의 세계적 권위 학술지 Computers and Electronics in Agriculture(IF 8.9, 상위 1.6%)에 2편의 논문으로 게재됐다.

연구팀은 먼저 과수원과 같은 복잡한 환경에서도 로봇이 스스로 위치를 파악하고 주변을 3차원으로 정밀하게 인식할 수 있는 실시간 재구성 기술을 개발했다. 다중 카메라와 센서 데이터를 융합해 실제 과수원을 디지털 공간에 그대로 구현하고, 나무 구조와 열매의 위치·크기까지 정밀 분석할 수 있는 것이 특징이다.

이를 통해 현실의 농업 환경을 가상공간에 복제하는 ‘디지털 트윈 농업’ 구현이 가능해졌다. 작물 생육 상태를 사전에 분석하고 작업을 미리 계획하는 미래형 농업 기술로 확장될 수 있다.

특히 이번 연구는 농업 환경 인식 기술과 작물 상태 진단 기술을 동시에 확보했다는 점에서 의미가 크다. 두 기술이 결합될 경우, 로봇이 과수원 환경을 실시간으로 3차원 이해하고 작물 상태를 분석하는 자율 지능형 농업 시스템 구현이 가능해진다.

두 논문의 제1저자인 젱유 박사과정생은 “이번 연구는 인공지능과 디지털 트윈 기술을 농업에 적용할 수 있는 핵심 기반을 제시한 것”이라며 “향후 자율주행 농업 로봇과 결합해 수확, 전정, 병해 관리까지 자동화하고 실제 농가에 적용 가능한 기술로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.