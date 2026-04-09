김정은은 불참한듯…6일에는 전자기무기체계 시험 가능성

[헤럴드경제=윤호 기자]북한이 단거리 탄도미사일(SRBM) ‘화성-11가’(KN-23)에 집속탄두를 탑재해 발사하는 실험을 했다고 조선중앙통신이 9일 밝혔다.

통신은 지난 6∼8일 사흘에 걸쳐 국방과학원과 미사일 총국이 일련의 ‘중요무기체계들에 대한 시험’을 진행했다고 공개했다.

통신은 “미사일총국 탄도미사일체계연구소와 전투부(탄두) 연구소는 전술탄도미사일 산포전투부 전투 적용성 및 새끼탄 위력평가시험을 진행했다”며 “지상대지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11가’형의 산포전투부로 6.5∼7㏊의 표적지역을 초강력 밀도로 초토화할 수 있다는 것을 확증하였다”고 밝혔다.

북한의 대표적인 단거리 탄도미사일인 ‘북한판 이스칸데르’ KN-23 계열 미사일에 집속탄두를 탑재해 표적 지역에 고밀도 타격을 가하는 실험을 했다는 취지로 해석된다.

합동참모본부에 따르면 북한은 전날 원산 일대에서 오전 8시 50분께 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM) 수 발을 발사한 데 이어 약 5시간 30분 뒤인 오후 2시 20분에도 동해상으로 탄도미사일 한 발을 쐈다.

이에 앞서 지난 7일에는 평양 일대에서 동쪽 방향으로 미상의 발사체를 발사했는데, 비행 초기에 이상 징후를 보이며 소실된 것으로 분석됐다.

6일에 발사체 발사 징후는 포착되지 않았는데, 통신에서 언급한 바에 따르면 전자기무기체계 시험이 진행됐을 가능성이 있다.

시험을 지도한 김정식 노동당 제1부부장은 “전자기무기와 탄소섬유탄은 여러 공간에서 각이한 군사적 수단들에 결합, 적용하게 되는 전략적 성격의 특수자산”이라고 말했다.

통신은 미사일총국이 “상기 시험들이 우리 무력발전에서 대단히 중요한 의의를 가지는 시험들로서 무기체계들을 부단히 개발 및 갱신하기 위한 총국과 산하 국방과학연구기관들의 정기적인 활동의 일환”이라고 설명했다고 전했다.

이날 보도에는 김정은 국무위원장이 시험을 참관했다는 언급이 없어 불참한 것으로 보인다. 북한은 주민들이 접하는 대내 매체인 조선중앙방송 라디오와 노동당 기관지 노동신문에는 이번 무기체계 실험 소식을 싣지 않았다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한은 ‘말폭탄으로 끝나지 않는다’는 점을 행동으로 입증함으로써 적대적 두 국가를 물리적·군사적으로 뒷받침했다”며 “북한은 한국을 대화의 대상이 아닌, 주권을 침해하면 언제든 전자기(EMP)와 집속탄 등으로 징벌할 수 있는 명확한 적국으로 고착화한 것”이라고 말했다.

한편 전날 통신은 북한 외무성 초청으로 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 9~10일 북한을 방문한다고 보도했다.

왕 부장의 방북은 2019년 9월 이후 약 6년 7개월 만이다. 왕 부장은 평양에서 최선희 외무상과 회담하고 김정은 국무위원장도 예방할 가능성이 크다.

특히 시진핑 중국 국가주석이 내달 중순 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 앞두고 있다는 점에서 주목된다. 트럼프 대통령이 방중을 계기로 김 위원장과의 만남을 추진할 가능성이 있는 만큼 양측이 북미 회담 성사 가능성을 두고 의중을 교환할 수도 있다.