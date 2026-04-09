2021년 양산 후 연평균 성장률 320% 20개 글로벌 협력사와 150종 이상 선보여 삼성D, 모니터용 QD-OLED 출하량서 75% 점유

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성디스플레이의 모니터용 QD(퀀텀닷)-OLED(유기발광다이오드)가 지난 3월 누적 출하량 500만대를 돌파하며 프리미엄 모니터 시장에서 존재감을 빠르게 키우고 있다. 양산 이후 약 4년 만에 달성한 수치다.

삼성디스플레이는 2021년 말 QD-OLED 양산을 시작한 이후 가파른 성장세를 이어왔다. 2021년부터 2025년까지 연평균 성장률이 320%를 웃돌았으며, 2024년 5월 100만대를 넘어선 뒤 2년이 채 되지 않아 내 500만대에 도달했다.

QD-OLED는 빛에너지를 흡수해 특정 파장의 빛으로 변환시키는 나노미터 크기의 반도체 입자 ‘퀀텀닷’을 활용해 색을 구현하는 기술이다. 기존 OLED 대비 색 표현력에서 강점을 보인다.

기존 대형 OLED가 별도의 컬러 필터로 색을 구현하는 것과 달리 QD-OLED는 청색 OLED 광원이 QD 발광층에서 적색과 녹색으로 전환된다.

덕분에 색 정확도와 컬러볼륨, 컬러 휘도가 우수하다. 빛을 넓게 분산시키는 또다른 특성 덕분에 시야각도 넓고, 응답속도가 빨라 LCD(액정표시장치) 대비 잔상 없이 선명한 화면을 제공한다.

시장 전망도 긍정적이다. 옴디아는 500달러 이상 프리미엄 모니터 시장에서 자발광 패널 비중이 2024년 22%에서 2026년 41%까지 확대될 것으로 내다봤다. 삼성디스플레이는 아수스, 델, 레노버 등 20개 글로벌 고객사와 협력해 150종 이상의 QD-OLED 모니터를 출시했다.

최근에는 성능 개선에도 힘을 싣고 있다. 문자 가독성을 높인 ‘V(버티컬)-스트라이프’ 픽셀 구조를 적용한 34형 360Hz 제품을 출시해 글로벌 모니터 제조사에 공급 중이다.

기존 자사 필름 대비 모니터 화면의 빛 반사를 20% 더 줄이면서도 내구성을 높인 저반사·고강도 필름 ‘퀀텀 블랙’을 개발해 올해 출시되는 QD-OLED 신제품에 전면 적용했다. 명암 표현과 몰입감을 한층 끌어올렸다는 설명이다.

한편 옴디아에 따르면 삼성디스플레이는 지난해 모니터용 자발광 디스플레이 시장에서 출하량 기준 75%의 점유율을 기록했다.

손동일 삼성디스플레이 대형사업부장(부사장)은 “QD-OLED의 빠른 성장과 압도적인 점유율은 독보적인 화질 및 품질 경쟁력과 안정적인 생산력에서 기인한다”며 “앞으로도 고객과 시장에 밀착된 차별화된 기술과 제품을 선보이며 모니터 시장의 판도와 흐름을 바꾸고 기술 전환을 주도해나갈 것”이라고 밝혔다.