연중 최대 주류 할인 행사…체험형 콘텐츠 강화

[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데마트 보틀벙커가 9일부터 22일까지 와인·위스키를 최대 50% 할인 판매하는 ‘블랙벙커데이’를 전개한다.

‘블랙벙커데이’는 상·하반기 두 차례 개최하는 프로모션이다. 잠실·서울역·상무점 3개점에서 2000여 종 이상의 주류와 연관 상품을 최대 50% 할인한다.

와인에서 가성비 상품인 ‘러시안잭 소비뇽 블랑’과 ‘머드 하우스 소비뇽 블랑’을 함께 구성한 뉴질랜드 화이트 와인 세트를 3만7900원에 판매한다. 인기 샴페인 ‘돔페리뇽 2015’는 32만9000원, ‘찰스하이직 브륏 리저브’는 7만9900원에 선보인다.

행사 첫날에는 ‘샤또 파비 2019’ㅂ터 ‘마세토 2017’, ‘뵈브 클리코’, ‘조셉 펠프스 나파밸리 까베르네 소비뇽’ 등을 한정 특가에 판매한다. ‘더 라스트드롭 드류 메이빌 시그니처 블렌드’, ‘맥캘란 레드컬렉션 50년’, ‘하이랜드 파크 30년’ 등 예약도 받는다.

치즈·스낵·초콜릿 등 안주류도 1+1 및 최대 반값 할인 혜택을 제공한다. 엄선된 10가지 수입 브랜드 스낵은 2+1 프로모션으로 준비했다. 글렌캐런·리델 등 유명 글라스를 최대 30% 할인, 풀텍스·라기올 등 인기 브랜드 와인 용품은 20% 할인가에 제공한다.

유명 스코틀랜드 위스키 ‘벤로막’을 숙성 연도별로 비교하는 버티컬 테이스팅과 ‘라프로익·보모어’ 테이스팅 클래스, 600년 역사를 지닌 중국 명주 ‘우량예’ 시음회 등 체험형 콘텐츠도 강화했다.