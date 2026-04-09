‘기본통신권 보장을 위한 통신3사 요금제 개편방향’ 발표 속도 낮춰 데이터 더 쓰는 QoS 모든 요금제에 적용 LTE·5G 요금제 통합, 100여개로 간소화…2만원대 5G 요금제 출시

[헤럴드경제=박세정 기자] 앞으로 통신3사의 모든 LTE·5G에서 기본 제공된 데이터를 모두 다 써도 속도를 낮춰 데이터를 더 쓸 수 있게 된다.

별도의 요금 인상 없이 사실상 LTE-5G 모든 요금제가 ‘데이터 무제한’이 되는 셈이다.

LTE·5G의 요금제를 통합해 100여개 수준으로 요금제를 간소화하고 2만원대 5G 요금제도 출시된다.

만 65세이상 어르신에게 음성·문자 제공량을 확대하고, 연령별 추가혜택도 자동으로 적용된다.

과학기술정보통신부는 9일 개최된 ‘민생물가 특별관리 관계장관 TF’에서 이같은 내용을 골자로 한 ‘기본통신권 보장을 위한 통신3사 요금제 개편방향’을 발표했다.

우선, 통신3사의 모든 LTE·5G 데이터 요금제에 요금 인상 없이 데이터 안심옵션(QoS)을 포함한다.

QoS는 일정 데이터 소진하면 400Kbps로 속도 낮춰 이용할 수 있게 하는 것이다. 400kbps는 웹 검색, 메신저, 저화질 동영상 이용이 가능한 최소한의 속도다. 사실상 모든 LTE-5G 데이터 요금제에서, 속도를 낮춰 데이터를 무제한으로 쓸 수 있게 된다.

과기정통부는 이를 통해 약 717만 이용자가 혜택을 받게 될 것으로 보고 있다. 데이터 초과사용 비용을 절감하거나 요금제를 낮춰 사용할 수 있어, 연간 약 3221억원의 통신비 절감 혜택(통신3사 추산)을 보게 될 것이라고 과기정통부는 기대했다.

이와 함께 LTE·5G 요금제를 통합해 현재 250개 요금제를 절반 이하로 간소화한다. 2만원 대 5G 요금제도 출시된다. 기존 5G 요금제 최저구간은 3만원 후반대로, 이보다 최저 요금제 가격을 낮췄다.

청년·시니어 등 별도 요금제에 가입할 필요 없이 앞으로는 일반 요금제에 가입하면 연령에 따라 자동으로 추가혜택이 적용된다.

아울러 만 65세 이상 어르신에게는 음성·문자 제공량을 확대한다.

개편되는 요금제에서는 어르신에게 음성·문자를 무제한으로 기본 제공한다. 기존 음성·문자 제공량에 제한이 있는 요금제에 가입한 어르신에 대해서도 음성·문자를 추가 제공한다.

과기정통부는 이를 통해 약 140만 어르신 이용자가 혜택을 받게 되고, 연간 약 590억원의 통신비 절감 혜택을 볼 수 있을 것이라고 판단했다.

이외에도 요금제 개편과 함께 최적요금제 고지제도를 올 10월부터 본격 시행한다. 앞서 과기정통부는 이용자의 데이터 사용량과 요금 수준을 분석해 최적 요금제를 주기적으로 안내하도록 하는 제도 도입을 위해 ‘전기통신사업법’ 개정을 완료했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “인공지능(AI)·디지털 시대에 데이터 접근권은 국민의 일상생활 영위를 위한 기본권과 연결된다”며 “앞으로 통신3사의 요금제 개편을 통해 기본통신권이 보장되는 이동통신 생태계를 조성해 나갈 것”이라고 말했다.

이어 “빠른 시일 내에 국민이 요금제 개편에 따른 편익을 체감하실 수 있도록, 통신3사와 요금제 개편 절차를 차질없이 진행하여 상반기 중 마무리하겠다”고 덧붙였다.