대변인 브리핑…‘호르무즈 재봉쇄’엔 “오늘 통항량 증가 확인” 이란, 농축 우라늄 인계 의사 시사…미국 “레드라인” 강조 호르무즈 통항 재개 최우선…중국 개입 가능성도 언급

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 이란 간 첫 종전 협상이 오는 11일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열린다. 백악관은 8일 이 같은 일정을 공식 발표했다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “도널드 트럼프 대통령이 JD 밴스 부통령과 스티브 위트코프 특사, 재러드 쿠슈너가 이끄는 협상단을 이슬라마바드로 파견하기로 했다”고 밝혔다.

레빗 대변인은 “첫 회담은 현지시간 토요일(11일) 오전에 열릴 예정이며, 우리는 대면 회담을 기대하고 있다”고 말했다.

밴스 부통령이 협상단을 이끄는 배경에 대해 그는 “밴스 부통령은 이 사안에서 처음부터 매우 중요하고 핵심적인 역할을 해왔다”며 “대통령의 오른팔로서 모든 논의에 관여해왔다”고 설명했다.

레빗 대변인은 아울러 이스라엘의 레바논 공격에 대해 이란이 2주 휴전 합의 위반을 주장하며 애초 휴전 조건이었던 호르무즈 해협에서의 선박 통항을 다시 차단했다는 보도와 관련해선 “이는 그들이 공개적으로 말하는 것과 다르다”며 부인했다.

이어 “비공개적으로, 오늘 해협을 오가는 선박 통항량이 증가한 것으로 확인했다”고 말했다.

레빗 대변인은 호르무즈 해협에서 미국과 이란이 통행료를 공동으로 징수하는 방안에 대해선 “대통령이 제안한 아이디어이며 향후 2주간 계속 논의될 사안”이라면서 “하지만 대통령의 당면한 최우선 과제는 통행료나 다른 것과 관계없이 어떠한 제한도 없이 해협을 재개통하는 것”이라고 강조했다.

레빗 대변인은 이란이 농축 우라늄을 미국에 인계할 의사를 시사했는지를 묻자 “그렇다”고 답했다.

그는 또한 “이(우라늄 문제)는 대통령과 협상단의 최우선 순위”라며 “이는 대통령이 결코 물러서지 않을 레드라인이며 이를 반드시 실현하겠다고 약속했다”고 했다.

레빗 대변인은 트럼프 대통령이 제시했던 대(對)이란 공격 마감시한인 전날 오후 8시(미 동부시간)를 앞두고 휴전 합의가 이뤄진 배경도 설명했다.

그는 이란이 초기에 제시한 휴전안에 대해 “근본적으로 진지하지 않고 수용할 수 없어 완전히 폐기됐다”며 시한을 앞두고 “그들은 더 합리적이고 완전히 다르며 간결한 안을 제시했다”고 설명했다.

이어 “대통령과 그의 팀은 이 새롭고 수정된 계획이 협상을 진행하고 미국의 15개 항목 제안과 조율할 수 있는 실행 가능한 기반이라고 판단했다”고 덧붙였다.

한편, 레빗 대변인은 이번 휴전 협상 과정에서 미국과 중국의 최고위급 당국자 간에 대화가 이뤄졌다면서 중국이 휴전에 어느 정도 관여했음을 시사했다.