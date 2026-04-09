휴전 와중에도 “언제든 전투 복귀” 강경 메시지 헤즈볼라 공세 지속 선언…“10분간 100곳 타격” 이란 농축우라늄 국외 반출 요구 재확인 “이란, 약해진 상태서 협상…호르무즈 개방도 성과”

[헤럴드경제=서지연 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 휴전 국면 속에서도 군사 작전 지속 의지를 재확인하며 대이란 압박 수위를 끌어올렸다. 휴전이 전면적인 종전이 아닌 ‘전술적 중단’에 가깝다는 점을 강조하며, 필요할 경우 언제든 전투를 재개할 수 있다는 메시지를 내놓은 것이다.

네타냐후 총리는 8일(현지시간) 영상 메시지를 통해 “이스라엘에는 아직 달성해야 할 목표가 남아 있다”며 “합의를 통해서든, 다시 시작될 전투를 통해서든 반드시 이를 완수할 것”이라고 밝혔다. 이어 “언제든 전투에 복귀할 준비가 돼 있으며 방아쇠에도 손가락이 걸려 있다”고 덧붙였다.

이번 발언은 미국과 이란 간 휴전 합의가 이뤄진 상황에서도 이스라엘이 독자적으로 군사 행동을 이어갈 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다.

특히 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라에 대해서는 휴전 적용 대상이 아니라는 점을 분명히 했다. 네타냐후 총리는 “헤즈볼라는 합의에 포함되지 않는다”며 “계속 공격할 것”이라고 말했다.

그는 최근 공세 성과에 대해 “단 10분 만에 100개 목표물을 타격했다”며 “2024년 ‘무선호출기 폭발 작전’ 이후 가장 큰 피해를 입혔다”고 주장했다. 이어 레바논·시리아·가자지구 등지에 이른바 ‘보안 구역’을 확보했다고 강조했다.

이란에 대해서도 강경한 입장을 이어갔다. 네타냐후 총리는 “이란 내 모든 농축우라늄을 국외로 반출해야 한다”며 “합의를 통해서든 전투를 통해서든 반드시 관철할 것”이라고 밝혔다. 이번 군사 작전이 이란 혁명수비대의 자금줄 차단과 군사 인프라 타격 등 정권 기반을 흔드는 성과를 거뒀다는 점도 강조했다.

미국과 이란 간 휴전 합의와 관련해서는 ‘이스라엘 패싱’ 논란을 일축했다. 그는 “이스라엘과 완벽히 조율된 결과”라며 “미국은 마지막 순간에도 우리를 놀라게 하지 않았다”고 말했다. 또 도널드 트럼프 미국 대통령과의 긴밀한 공조를 강조하며 “나의 친구 도널드와의 협력이 중동의 지형을 바꾸고 있다”고 언급했다.

네타냐후 총리는 이번 협상을 두고 이란이 군사적 압박에 밀려 주요 요구를 포기했다고 평가했다. 그는 “이란은 약해진 상태에서 협상에 나섰고, 제재 해제와 보상, 전쟁 종식 등의 요구를 내려놓은 채 호르무즈 해협을 개방했다”고 주장했다.