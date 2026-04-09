한국이동통신 민영화, CDMA 상용화 계기 3G→ 4G, 스마트폰 대중화 및 모바일 혁명 촉발 지능형 인프라, 전 산업 생산성 및 혁신 속도 결정

[헤럴드경제=고재우 기자] “일반 유선전화와 별 차이가 없을 만큼 감도가 깨끗하네요.”

지난 1996년 1월 3일, 한국이동통신(현 SK텔레콤) 남인천영업소에서 세계 최초로 CDMA(2세대 이동통신(2G) 핵심 기술·코드분할다중접속) 가입 고객이 나왔다.

그로부터 30년, 2G 서비스는 종료되고 ‘011’은 추억의 역사가 됐지만 ICT 초석을 다지고 ‘AI 고속도로’로 진화하는 성장 발판을 마련해줬다는 평가다.

SK텔레콤은 지난 8일 기자설명회를 갖고, ‘CDMA 30주년’의 의미를 되짚었다.

CDMA는 하나의 주파수 대역을 고유 코드로 구분해, 여러 이용자가 동시에 쓰면서도 서로 간섭 없이 통화할 수 있는 2G 핵심 기술이다. 1996년 4월 수도권에서 상용 서비스를 시작으로, 한국은 세계 최초 디지털 이동통신 상용화 국가가 됐다.

▶민관 협력한 CDMA, 통신 산업 선순환 주도= 1990년대 글로벌 표준은 TDMA(시분할 다중접속)였다.

반면 CDMA는 미지의 영역에 있었다. 이론적으로는 TDMA보다 더 많은 이용자가 동시에 통화할 수 있었다. 하지만 CDMA 상용화를 위해서는 정교한 신호 처리, 고성능 디지털 기술 등이 필요했다.

한국의 선택은 CDMA였다. 한국이동통신, ETRI, 삼성전자, LG전자 등이 민관 공동 개발 프로젝트를 추진했다. 이런 가운데 한국이동통신 민영화를 통해 선경(현 SK그룹)이 통신 산업에 진출했고, 결과적으로 통신 산업 내 경쟁체제 도입은 CDMA 상용화 성공으로 이어졌다.

효과는 상당했다. 국내 CDMA 이동통신 산업은 1996년부터 2001년까지 연평균 37.2% 고속 성장했다. 누적 생산액은 42조원에 달했다. 생산유발효과 125조원, 고용유발효과 142만명은 덤이다.

국내 이동통신 산업도 획기적으로 발전했다. 모바일 콘텐츠 산업 개화 및 데이터 통신 시대 개막을 알린 3G(2000년), 스마트폰 대중화 및 모바일 인터넷 혁명을 촉발한 4G LTE(2011년) 등이 차례로 우리 일상을 바꿨다.

▷전 국민 모바일 메신저 이용 ▷배달 앱·모바일 결제 등 플랫폼 경제 성장 ▷유튜브·온라인동영상서비스(OTT) 확산에 따른 모바일 콘텐츠 소비 일상화 등은 이제 평범한 일상이 됐다.

▶CDMA 이후 30년, 데이터-AI-산업 ‘초연결’= 지난 2019년 4월 3일, SK텔레콤이 세계 최초로 개시한 5G는 우리 삶을 다시 한번 바꿨다. 5G 시대, 모바일 데이터 이용 일상화는 통신을 개인을 넘어 ‘산업’ 인프라 영역으로까지 확장했다.

5G 서비스 위에 스마트팩토리·원격 건설장비 제어·무인 물류 등 산업 현장의 디지털 전환(DX)이 켜켜이 쌓였다. 초저지연·대용량은 클라우드 AI 서비스 토대가 됐다.

나아가 CDMA를 통해 구축된 통신 고속도로는 데이터와 AI를 실어 나르는 AI 고속도로 진화 중이다. 초고속·초저지연 네트워크, 데이터센터(DC), AI 모델이 결합한 인프라 등은 미래 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소다.

SK텔레콤도 변화를 시작했다. 통신사에서 AI 컴퍼니로 전환을 추진 중인 SKT는 지난 2022년 에이닷(A.) 서비스 출시에 이어 현재 AI 데이터센터(DC)·모델·서비스 등 AI 풀스택 구축에 경주하고 있다.

이종훈 SKT 네트워크전략 담당은 “AI 시대에서는 네트워크가 단순한 데이터 전달 수단을 넘어, 데이터를 학습하고 처리하는 ‘지능형 인프라’로 진화하고 있다”며 “제조·물류·의료·금융 등 전 산업의 생산성과 혁신 속도를 결정짓는 기반이 될 것”이라고 말했다.