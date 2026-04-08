[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력 월성원자력본부는 8일 경주시 감포읍 감포공설시장에서 장날을 맞아 ‘자원안보 위기 극복 동참 에너지 절약 캠페인’을 전개했다.

이날 월성원자력본부 직원들과 감포읍 발전협의회를 비롯한 주민단체는 시장 일대를 돌며 에너지 절약 실천 수칙을 안내하고 홍보 전단을 배부했다.

또 장 보러 나온 주민에게 일회용 비닐봉지 사용을 줄이기 위한 친환경 장바구니를 제공했다.

권원택 월성원자력본부장은 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 활동을 통해 실천 중심의 에너지 절약 문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.

이번 캠페인은 승용차 5부제 참여하기, 대중교통 이용하기, 적정실내온도 유지하기, 불필요한 조명 끄기, 저녁시간 가전제품 효율적으로 이용·절약하기 등 생활 속 실천 가능한 에너지 절약 방법을 집중적으로 홍보했다.

권원택 월성원자력본부장은 “장날을 맞아 많은 지역주민과 직접 소통하며 에너지 절약의 중요성을 알릴 수 있었다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 활동을 통해 실천 중심의 에너지 절약 문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.