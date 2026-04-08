[헤럴드경제=윤호 기자]외교부는 8일 발표된 미국과 이란의 14일간 휴전 합의와 관련, 이날 오후 박윤주 1차관 주재로 전 중동지역 재외공관 참석 하에 긴급 화상 공관장회의를 개최했다.

외교부는 “중동 전쟁으로 에너지 수급 및 글로벌 물류 공급망의 불안정이 심화하는 상황에서 지정학적 리스크가 우리 경제와 안보에 미치는 파급 효과를 최소화하고 선제 대응 방안을 강구하기 위해 휴전 발표 직후 즉각 회의를 소집했다”고 설명했다.

박 차관은 “중동 정세의 특수성을 감안해 잔존하는 불확실성을 엄중히 인식하고 예의주시”할 것을 강조하며, 한국 선박의 조속하고 안전한 호르무즈 해협 통항 여부를 포함해 다각적·능동적인 외교 노력을 경주해 달라고 당부했다.

재외공관장들은 휴전 합의 직후 주재국 내 동향을 공유했다. 또 중동 정세 변화가 경제 안보 및 글로벌 공급망에 미치는 영향과 호르무즈 해협 통항 관련 동향을 예의주시하면서 국민과 기업들의 피해가 발생하지 않도록 주재국과 긴밀히 협조해나가겠다고 했다.

외교부는 “앞으로도 본부와 재외공관 간 유기적인 소통과 비상 대응 체제를 확고히 유지하는 가운데 우리 국민에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 지속 대응해나갈 예정”이라고 밝혔다.