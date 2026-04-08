[헤럴드경제=채상우 기자] 젊게 사는 40대를 의미하던 ‘영포티’가 이제는 꼴불견 40대를 지칭하는 단어로 완전히 변질된 듯하다.

20~30대 남성 10명 중 6명은 영포티라는 단어에 대해 부정적인 이미지를 가지고 있다는 조사 결과가 나왔다.

8일 한국리서치는 이 같은 내용이 담긴 ‘영포티 현상에 대한 인식 조사 결과’를 발표했다.

조사는 지난 2월 6~9일 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 진행됐는데, 영포티라는 말을 들어본 적 있다고 답한 850명 가운데 이 단어를 ‘부정적’으로 인식하는 비율은 50%로 집계됐다.

부정적 평가는 20~30대 남성에게서 가장 높게 나타났다. 20~ 30대 남성의 63%가 영포티를 나쁘게 생각하고 있었다. 반면 60대와 70세 이상에서는 긍정적인 평가가 우세했다.

영포티에서 떠오르는 이미지를 물었을 때는 ‘나이에 맞지 않게 젊은 척하는 40대’(49%·이하 복수응답)라는 답변이 가장 많았으며, 이어 ‘젊은 세대의 패션·취미·문화를 따라 하는 40대’(48%), ‘권위를 내세우는 40대’(41%) 순이었다. ‘기회를 선점한 기득권 40대’, ‘젊은 세대의 정치 성향을 비난하는 40대’라고 답한 비율은 각각 14%였다.

젊은 여성에게 부적절하게 접근하는 이미지도 큰 것으로 나타났다. 18~29세의 60%는 영포티라는 말에서 이 이미지를 떠올렸다. 한국리서치는 “(같은 답변을 했던) 30대(38%)까지 포함하면 영포티를 ‘부적절한, 혹은 위험한 관계를 맺으려는 40대’로 인식하는 경향이 뚜렷하다”고 분석했다.

이동한 한국리서치 수석연구원은 “영포티에 대한 부정적 인식은 경제적 기득권 이미지보다 ‘젊은 척·권위·부적절한 접근’ 같은 행동 이미지에 더 가깝게 나타났다”며 “특정 세대를 낙인찍기보다는 세대 간 가치관의 차이를 인정하는 접근이 필요하다”고 말했다.