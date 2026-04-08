일상의 감동, 육아를 함께하는 기업 꿈비가 무더위를 앞두고 여름 시즌 공식 서포터즈 ‘썸머크루 1기’의 모집을 지난 7일부터 시작했다고 밝혔다.

‘썸머크루’는 꿈비의 대표적인 여름 시즌 상품들을 직접 경험하고 육아 노하우를 공유하는 소비자 참여형 프로그램이다. 개인 소셜미디어(SNS)를 운영하며 육아 소통에 적극적인 부모라면 누구나 지원할 수 있다.

이번 1기 선정 인원이 체험하게 될 제품은 여름철 외출 필수 아이템 3종으로 구성됐다. 꿈비의 신제품 ‘아이스허그 아기띠 쿨링커버’를 비롯해, 유모차 쿨링 시트인 ‘아이스허그 듀얼팬 2.0’과 꿈비의 유아 스킨케어 오가닉그라운드의 선케어 제품 2종을 직접 체험하게 된다.

선발된 인원은 약 2개월 간 실제 육아 환경에서 제품을 사용하며 느낀 생생한 후기와 여름철 육아 팁 등을 콘텐츠로 제작할 예정이다.

꿈비는 썸머크루 운영을 통해 얻은 실사용 피드백을 신제품 기획 및 서비스 개선의 소중한 데이터로 활용하여 고객 중심의 브랜드 성장을 이어갈 방침이다.

모집 기간은 오는 4월 13일까지이며, 활동 종료 후 성실하게 참여한 사람에게는 감사의 의미를 담은 별도의 혜택이 제공될 예정이다.

꿈비 관계자는 “신제품 아기띠 쿨링커버를 포함한 꿈비의 여름 시즌 제품을 통해 부모님들이 보다 쾌적한 육아를 경험하시길 바란다”며 “소비자의 진솔한 목소리를 통해 브랜드와 고객이 함께 성장하는 소통의 장이 되길 기대한다”고 전했다.