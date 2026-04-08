‘24시간 상담’ AI챗봇 출시…셀러 운영효율 극대화

플레이오토가 24시간 실시간 상담이 가능한 AI 챗봇서비스를 정식 출시했다. e커머스 셀러의 성장제약을 없앨 것으로 기대된다.

플레이오토는 e커머스 기업 커넥트웨이브가 운영하는 온라인 판매 통합솔루션이다. 이 AI 챗봇은 고객센터 운영시간에 제한됐던 기존 상담구조를 개선해 야간과 주말에도 즉각 대응이 가능하도록 했다. 베이직(BASIC) 버전 이상 유료 고객사를 대상으로 별도 신청 없이 제공된다.

핵심 기능은 ‘작업실패 메시지 즉시 분석’. 셀러가 작업 중 발생한 오류메시지를 그대로 입력하면 AI가 원인을 분석하고 해결방안을 실시간 제시한다. 고객센터 운영시간까지 대기해야 했던 문제를 현장에서 바로 해결할 수 있게 해 업무공백을 크게 줄인다.

또한 채팅 기반 상담환경을 통해 문의 유형별 맞춤응답을 해준다. AI로 해결이 어려운 고도화된 문의는 고객센터 운영시간 내 상담원과 1 대 1 연결되는 하이브리드 지원체계도 갖췄다. 상담이력 관리 기능을 통해 과거 문의내용을 다시 확인할 수 있어 업무 연속성도 높였다고 회사 측은 전했다.

이 서비스는 e커머스 운영과정에서 발생하는 ‘즉시대응 니즈’를 반영한 결과라고 설명했다. 주문처리와 상품관리가 시간제약 없이 이뤄지는 업종 특성상 기존 고객센터 운영시간 외 기술지원 공백을 해소하는데 초점을 맞췄다는 것이다.

실제 이 AI 챗봇은 개설 이후 90% 이상의 높은 해결률을 기록하며 셀러 운영효율 개선에 기여하고 있다. 퇴근 이후나 주말에도 문제해결이 가능해지면서 업무지연을 줄이고 매출관리 측면에서도 긍정 효과를 내고 있다는 평가다.

플레이오토의 관계자는 “AI 챗봇은 단순 상담을 넘어 셀러의 시간을 매출로 전환하는 핵심 도구”라고 했다.