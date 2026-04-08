로보틱스연구소와 협약… ‘젯슨’ 기반 교육·연구협력

임베디드솔루션 기업 MDS테크(대표 이창열·이정승)가 서울대와 ‘피지컬 AI’ 분야 인재양성 및 생태계 조성에 나선다.

이 회사는 서울대 로보틱스연구소·기계공학부(학부장 조규진)와 이런 내용의 업무협약을 했다고 8일 밝혔다.

MDS테크는 엔비디아 ‘젯슨’ 플랫폼 국내 공인 총판사다. 이런 기술역량을 바탕으로 ‘창의공학설계 로보콘’ 커리큘럼을 지원한다. 학생들이 로봇을 설계·제작하는 과정에서 로봇 핵심프로세서(Jetson Orin Nano Super Dev-kit)를 효과적으로 활용하도록 맞춤교육을 제공하게 된다.

여기에 엔비디아코리아의 DLI(Deep Learning Institute) 실습교육이 더해져 현장중심 역량을 강화하고 글로벌 수준의 AI역량을 갖춘 ‘풀스택 엔지니어’를 양성할 예정이다.

회사 측은 “서울대 로보틱스연구소를 중심으로 추진되는 ‘피지컬 AI 연구 및 인재양성’ 흐름을 산업계와 연결하고자 한다”며 “AI기술 기반 맞춤솔루션과 교육지원을 확대해 국내 기업과 연구기관의 기술파트너 역할을 할 것”이라고 했다.

서울대 로보틱스연구소는 로봇 연구교류, 데모전시, 피지컬 AI 전문가 강연 등을 진행하며 관련 생태계 확장에 나서고 있다. 이번 협력은 서울대 기계공학부의 상징 교과목인 ‘창의공학설계’에 AI 기술을 접목한 ‘AI 트랜스포메이션(AIX)’을 가속화하는 계기가 될 전망이다. 1993년 고(故) 주종남 교수가 개설한 이 수업은 그간 기계 설계역량 강화의 산실 역할을 해왔다.

조규진 서울대 기계공학부 학부장·로보틱스연구소장은 “이번 협약은 ‘AIX 챌린지’에 100명의 학생들이 자발적으로 참여한데서 출발했다”며 “엔비디아 보드를 활용해 시스템을 지능화하는 과정은 AIX교육의 의미 있는 사례”라 말했다.