국힘 서울시당 공관위 영등포구 경선지역 발표 후 상황 변화 없는데도 갑자기 최호권 예비후보 컷오프 결정 구민들 서명 돌입 등 반발 거세 ...국힘 중앙당 대처 주목

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“지난 3월23일 서울시당 공관위가 영등포구를 ‘경선 지역’으로 의결, 2인 경선 후보자를 공식적으로 발표했다. 그런데 갑자기 4월 4일 경선 지역 취소 및 최호권 영등포구청장 예비후보(현 구청장)을 컷오프하겠다고 발표했다“

영등포구민 A씨는 8일 “처음 경선 발표 이후 최 예비후보와 관련, 어떤 사항이 발생하지 않았는데 컷오프라니 이게 말이나 되느냐. 민주당은 영등포구가 열세 지역으로 보고 전략 공천한다고 발표했는데 과연 누가 이런 결정을 하는데 작용했는지 찾아서 고발해야겠다”고 흥분을 감추지 못했다.

국민의힘 공천 이렇게 해도 되나? ...최호권 영등포구청장 예비후보 당초 발표대로 경선 주장

최호권 영등포구청장 예비후보(현 구청장)는 7일 오후 입장문을 내고 납득할 수 없는 공천 배제(컷오프) 결정에 대해 “본선 경쟁력을 깎아 먹는 자해 행위”라며 즉각적인 의의 신청과 함께 기존 발표 대로 공정 경선 실시를 촉구하는 주민 서명 운동을 벌이고 있다“고 밝혔다.

최 예비후보는 지난 4월 1일 서울시당 공관위가 자신을 단독으로 불러 이틀간 시간을 줄테니 ‘지방선거 보이콧을 하겠다’는 **을 설득하라고 주문했다며 대한민국 정당사에 듣도 보지 못한 지방선거 보이콧 이라는 말도 안되는 주장하는 사람들을 설득하라고 했다며 잘못된 결정을 내린 과정을 설명했다.

그러면서 당헌 87조에 ‘후보자 선정 과정에 부당한 영향력을 행사, 기타 경선 결과에 영향을 미치는 행위를 해서는 아니된다’는 규정을 위반한 해당행위에 적극 대처하겠다고 밝혔다.

또 이는 ‘일 잘하는 현직 구청장인 자신에 대한 컷오프 결정은 본선 경쟁력을 전혀 고려하지 않았을 뿐 아니라 경선 발표 이후 ’선거 보이콧‘이라는 압박에 영향을 받은 부당한 결정이라고 비판했다.

이에 따라 공관위의 컷오프 결정은 전혀 납득이 가지 않는 큰 문제로 38만 영등포구민과 당원들 민심을 정면으로 거스르는 결정으로 생각해 당초 3월 22일 ‘경선 지역’으로 의결한대로 공정한 경선이 이뤄져 최종 후보자를 선출할 수 있도록 중앙당에 재심을 요청했다고 밝혔다.

3일간 영등포구민 6000여명 서명 ...인터넷 공간 비판 글 쇄도

이같은 사실이 알려지자 영등포구민들은 ‘국민의힘 영등포구청장 선거 ’경선 요청‘ 주민 서명 운동을 펼쳐 3일 동안 6000여명 구민이 서명에 동참한 것으로 알려졌다.

또 인터넷 공간 댓글 등을 통해 비판하며 올바르게 바로 잡을 것을 요청하는 글이 쇄도하고 있다.

한 주민은 ‘최호권 구청장님은 (민선 8기 구청장 선거) 채현일 당시 구청장을 꺾은 분이다. 이런 분을 쫓아낸다면 국민의힘은 당은 있으나 없느나 망해버린 당이다. 분하다’고 적었다.

또 다른 구민도 ‘현역을 컷오프? 선거를 하겠다는 건가요?고 어이 없어 했다.

다른 한 구민은 ‘최호권 구청장은 저희 같은 주민들 이야기 귀 귀울여 들어주고, 현장에서 직접 움직이는 모습을 많이 보여주셨던 분이다. 민원 넣으면 답이 오고, 불편한 것 있으면 조금씩이라도 바뀌는 걸 보면서 ’아 그래도 일하는 사람은 다르구나‘고 느겼다. 그런데 이런 분을 이렇게 아무 설명 없이 컷오프한다는게 정말 맞는 건지 묻고 싶다“고 비판했다.

이처럼 최호권 영등포구청장 예비후보에 대한 지지와 공관위의 부당한 결정을 취소할 것을 요청하는 구민들 목소리가 계속 잇달으고 있어 국민의힘 중앙당 차원에서도 조사와 함께 조치를 취할 것으로 예상된다.

6.3지방선거가 2개월도 남지 않은 가운데 국민의힘에 대한 국민들의 시선이 곱지 않는데 이런 일이 발생해 구민들이 우려와 함께 크게 비판하는 목소리를 내고 있기 때문이다.