국방부·합참 등 관계기관 참석 “북한 발사 상황 대통령에 보고”

[헤럴드경제=서영상 기자] 국가안보실은 8일 북한이 원산 인근에서 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사한 것과 관련해 국방부·합참 등 관계기관이 참석한 가운데 긴급안보상황점검회의를 개최했다고 밝혔다.

국가안보실은 이날 오전 보도자료를 내고 “북한의 이번 발사 상황과 이같은 조치에 대해 대통령께 보고했다”면서 이같이 전했다.

안보실은 즉각 이번 발사가 우리 안보에 미치는 영향을 평가하고 필요한 조치 사항들을 점검했다.

또 지금이 중동 전쟁이 진행되고 있는 상황이라는 점에서 관계기관에 대비태세 유지에 더욱 만전을 기할 것을 지시했다.

이어 안보실은 “북한의 탄도미사일 발사는 유엔 안전보장이사회 결의들을 위반하는 도발 행위로, 이를 즉각 중단할 것을 촉구했다”고 강조했다.

앞서 합참은 북한이 8일 오전 8시 50분께 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일 수 발을 발사했다고 밝혔다. 전날에 이어 이틀 연속 발사체를 쏜 것으로, 한미 정보당국은 세부 제원을 분석 중이다

북한은 전날 평양 일대에서 동쪽 방향으로 미상의 발사체를 발사했는데, 비행 초기에 이상 징후를 보이며 소실된 것으로 알려졌다.

북한의 발사체 발사는 김여정 노동당 부장이 ‘대북 무인기 침투 사건’과 관련해 유감 표명을 한 이재명 대통령을 향해 “우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다”고 말한 다음 날부터 이틀 연속 이뤄졌다.

무력시위를 통해 대남 적대 정책이 달라지지 않았음을 보여주려 했을 가능성이 있다.