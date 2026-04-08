회사 “신뢰도 확보…차세대 후보물질 조기상용화도 병행”

바이오솔루션(대표 이정선)은 자가연골 세포치료제 ‘카티라이프’를 서울대병원에 공급, 무릎관절 재생치료 서비스를 확대하게 됐다고 8일 밝혔다.

이로써 연골 재생치료의 선택지를 넓히고, 환자 본인의 세포를 활용한 맞춤형 치료를 제공해 신뢰도를 높일 것으로 회사 측은 기대했다.

카티라이프는 환자 자신의 갈비뼈연골에서 추출한 세포를 배양해 손상된 무릎연골을 재생시킨다. 기존 치료법이 내구성에 한계가 있는 섬유연골 형성에 머물렀던 것과 달리 원래의 무릎연골 성분인 ‘초자연골(하이알린 연골)’ 재생을 목표로 한다. 인위적 지지체인 스캐폴드 없이 세포기질만으로 조직을 재현하는 기술을 적용해 부작용 우려를 낮춘 게 특징이다. 관절경을 이용한 시술이 가능해 빠른 회복을 돕는다고도 한다.

바이오솔루션은 또한 차세대 골관절염 치료제 후보물질인 ‘스페로큐어’의 임상 진입 및 조기 상용화 전략을 병행하기로 했다. 주사형 세포치료제 형태로 개발이 추진되는 스페로큐어는 지난해 11월 식약처에 임상 1·2상 계획(IND)이 제출됐다. 올 상반기 계획 승인이 전망된다.

스페로큐어는 3차원 스페로이드 기반 기술을 활용해 연골보호와 재생촉진을 돕는 기전으로 설계됐다. 앞선 대동물모델 시험에서 염증성 사이토카인 감소 효과와 함께 연골재생의 주요 지표인 ‘관절간격(JSW)’ 개선 가능성이 확인됐다. 골관절염 근원치료제(DMOAD)로서 잠재력을 입증한 것이다.

바이오솔루션은 임상 진행에 맞춰 첨단재생의료법을 활용해 스페로큐어의 조기 상용화를 추진할 계획이다. 또 글로벌 임상 및 기술수출 논의를 병행한다는 전략이다.

바이오솔루션 이정선 대표는 “서울대병원의 카티라이프 도입으로 임상적 가치가 재확인됐다. 스페로큐어 임상을 통해선 골관절염 치료의 새로운 모범을 제시하겠다”고 밝혔다.