플랫폼 소프트웨어 등 5개 직군 경력직 채용 “소프트웨어 중심 기술 기업으로 체질 개선”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 자동차 열 에너지 관리 설루션 기업 한온시스템이 소프트웨어 중심 차량(SDV) 시대를 이끌어갈 소프트웨어(SW) 경력 인재 확보에 나선다고 8일 밝혔다.

이번 채용은 열에너지 설루션의 소프트웨어 중심 개발 전환을 가속화하고, 전사적인 플랫폼 통합을 주도할 핵심 인재를 영입하기 위해 마련됐다. 한온시스템은 차량 내 배터리 효율과 모터 성능, 실내 쾌적성을 통합 관리하는 소프트웨어 중심 개발 전환을 최우선 과제로 추진하고 있다.

특히 한온시스템은 하드웨어 제약 없이 소프트웨어를 자유롭게 업데이트 하는 ‘SW-HW 디커플링(소프트웨어-하드웨어 독립 개발)’ 역량 강화에 집중하고 있다. 과거 특정 부품에 귀속됐던 소프트웨어를 공통 플랫폼으로 통합해, 글로벌 완성차 고객사들에게 보다 유연하고 독보적인 에너지 관리 설루션을 제공한다는 계획이다.

모집 분야는 총 5개 핵심 직군으로 ▷플랫폼 소프트웨어 개발 ▷코어 소프트웨어 컴포넌트 ▷데브옵스(DevOps) 엔지니어 ▷ALM(애플리케이션 생애주기) 관리 ▷소프트웨어 프로젝트 리더 등이다. 선발된 인재들은 판교 테크노플렉스에서 한국과 미국, 유럽 연구소를 잇는 글로벌 SW 표준 수립과 차세대 아키텍처 설계를 주도하게 되며, 글로벌 리딩 완성차 업체들과 진행 중인 차세대 프로젝트에 즉시 투입될 예정이다.

울리 스투헤츠 한온시스템 최고기술책임자(CTO)는 “이미 상당 수준 확보된 SW 기술력을 바탕으로, 이제는 글로벌 시장 전체를 아우르는 지능형 에너지 네트워크의 표준을 정립하는 단계”라며 “세계 최고의 완성차 브랜드들과 협력하며 자동차 산업의 패러다임을 함께 주도할 인재들의 많은 지원을 기대한다”고 말했다.