“2030년까지 법인 매출 3000만달러 달성”

[헤럴드경제=김진 기자] 농심이 오는 6월 러시아 모스크바에 현지 판매법인 ‘농심 러시아’를 설립한다고 8일 밝혔다.

네덜란드에 유럽 법인을 설립한 지 1년 3개월 만이다. 러시아 라면 시장을 본격적으로 공략하는 동시에 독립국가연합(CIS) 지역을 아우르는 ‘유라시아 거점’으로 키울 계획이다.

글로벌 시장조사기업 유로모니터에 따르면 러시아 라면 시장은 2021년부터 2030년까지 연평균 10%대의 높은 성장률을 보이며 10억5000만달러(약 1조5000억원) 규모까지 확대될 전망이다. 지난해 러시아의 한국 라면 수입액은 전년 대비 58% 늘어난 5200만달러를 기록했다. 농심은 현지 라면 시장의 주류인 70~100루블(약 1300~1900원)의 중저가 제품과 200루블(약 3700원) 이상의 프리미엄 시장을 동시에 공략한다는 전략이다.

농심은 현지 법인을 통해 러시아 경제력의 70% 이상이 집중된 서부 시장을 우선 공략한다. 이어 현지 업체를 통해 중부와 극동 권역으로 범위를 넓힌다. 현지 대형 유통사인 X5와 마그니트(Magnit) 등에 제품 입점도 늘린다. 오존(Ozon), 와일드베리즈 등 현지 대표 이커머스 업체에는 공식 브랜드관을 구축한다.

제품 공급은 하반기 완공 예정인 부산의 녹산 수출전용공장이 맡는다. 신라면 외에도 너구리, 김치라면 등 현지인들이 선호하는 제품을 늘릴 예정이다. 신라면 툼바, 신라면 김치볶음면 등 트렌디한 신제품도 포함한다.

러시아 주요 축제와 연계한 팝업스토어 등 현지 프로모션도 전개한다. 브콘탁테(Vkontakte) 등 현지 SNS(사회관계망서비스)를 비롯한 다양한 채널을 적극적으로 활용할 계획이다. 특히 러시아 법인은 향후 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 러시아와 경제적으로 긴밀히 연결된 CIS 주요 국가로 영업망을 넓힐 예정이다.

농심 관계자는 “러시아는 유럽과 아시아를 잇는 요충지이자 라면 소비량이 급증하는 매력적인 시장”이라며 “러시아는 물론 CIS까지 농심의 영토를 확장해 오는 2030년까지 법인 매출 3000만달러를 달성하겠다”고 말했다.