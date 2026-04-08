“당원들의 간절함이 만든 결과… 본경선 압도적 승리로 강북의 미래 열 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]최선 강북구청장 예비후보가 더불어민주당 강북구청장 예비경선을 통과하며 본경선 후보자로 확정됐다.

더불어민주당 서울시당은 7일 오후 이 같은 사실을 발표하고, 최선 강북구청장 예비후보가 본경선에 진출한다고 밝혔다.

본경선은 오는 12일부터 13일까지 이승훈, 이용균 예비후보와 치러지게 됐다. 과반 득표자가 나올 경우, 해당 후보의 공천이 확정된다.

최선 후보는 이재명 대통령 청와대 행정관, 서울특별시의원, 강북구의원을 거친 강북구의 대표적인 풀뿌리 정치인으로 평가받고 있다. 지역 의정 경험과 중앙 행정 경험을 두루 갖춘 점이 이번 예비경선 통과의 주요 경쟁력으로 작용한 것으로 분석된다.

박용진 전 의원 측근으로 알려진 최 후보는 민선 8기 강북구청장 예비후보로 출마했지만 이순희 강북구청장과 경쟁을 해 뜻을 이루지 못했다.

최선 후보는 예비경선 통과 직후 “당원 여러분의 간절함이 압도적인 지지로 이어진 덕분에 예비경선을 통과할 수 있었다”며 “보내주신 뜻과 기대를 결코 가볍게 여기지 않고, 더욱 무거운 책임감으로 본경선에 임하겠다”고 소감을 밝혔다. 이어 “이재명 대통령과 함께 일하며 배운 국정철학을 강북구에 온전히 녹여내겠다”며 “민생을 살리고, 강북의 미래 성장 동력을 만들어낼 유능한 구청장 후보임을 반드시 증명할 것”이라고 강조했다.