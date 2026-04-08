5만명 찾는 북미 최대 전시 로봇·디지털 트윈 결합 스마트 물류 전면 공개

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대무벡스가 북미 최대 물류 전시회 ‘모덱스(MODEX) 2026’에 참가해 AI·로봇 기반 스마트 물류 솔루션을 선보이며 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다.

현대무벡스는 오는 13일부터 16일(현지시간)까지 미국 애틀랜타 조지아 월드 콩그레스 센터에서 열리는 ‘모덱스 2026’에 참가한다고 8일 밝혔다.

모덱스는 물류·공급망 분야 최신 기술이 집약된 북미 최대 규모 산업 전시회다. 올해는 약 1200개 기업이 참가하고 5만명 이상의 방문객이 찾을 것으로 예상된다. 데마틱, 다이후쿠, 크납 등 글로벌 물류 자동화 기업들도 대거 참여한다.

현대무벡스는 이번 전시에서 AI와 로봇 기술을 결합한 ‘토털 스마트 물류 솔루션’을 공개하며 글로벌 고객을 대상으로 기술 경쟁력을 적극 알린다는 계획이다.

전시 부스는 개방형 구조로 설계해 관람객 접근성을 높이고, 로봇 시연과 실물 장비, 디지털 트윈, 목업 등으로 구역을 나눠 핵심 기술을 직관적으로 체험할 수 있도록 구성했다. 현장 상담 공간도 별도로 마련해 글로벌 고객과의 접점을 확대한다.

특히 지난달 ‘AW 2026’에서 주목받은 ‘AMR(자율주행 모바일 로봇) 군집 퍼레이드’와 함께 전방향 이동이 가능한 ‘AGV(무인이송로봇)’ 시연이 진행된다.

이와 함께 ▷고하중 AGV(2톤급) ▷미니 AGV ▷저상형 AGV ▷챗봇 AMR ▷딜리버리 로봇 ▷차세대 EMS(천정궤도이송) ▷4Way 셔틀 등 다양한 물류 자동화 장비도 전시된다.

디지털 기술도 강조된다. ‘3D 디지털 트윈’을 통해 미국 전시장과 청라 R&D센터를 실시간 연결하고, 통합 관제 시스템(VCS)을 통해 실제 설비 운영 상황을 시각적으로 구현한다. 이를 통해 물류 자동화 시스템의 운영 효율성과 확장성을 동시에 보여줄 계획이다.

현대무벡스는 이번 전시 슬로건으로 ‘AI·로보틱스 자동화 솔루션 파트너’를 제시했다. 축적된 스마트 물류 역량을 기반으로 글로벌 고객과 함께 지능형 물류 혁신을 선도하겠다는 의미다.

현대무벡스 관계자는 “모덱스는 글로벌 스마트 물류 기업과 고객이 한자리에 모이는 핵심 플랫폼”이라며 “탑티어 기업들과 협력 기회를 확대하고 신규 고객 확보를 통해 글로벌 사업 확장의 발판을 마련할 것”이라고 말했다.