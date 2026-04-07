“민주, 대항마 없어 ‘전략 선거구’ 지정·후보 공모” “민주 경계하는 ‘현직 프리미엄’ 포기, 부당한 결정” 이의신청…온·오프라인 주민 서명운동도 “당협위원장 사천 아닌 주민 공천 이뤄져야”

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 최호권 국민의힘 서울 영등포구청장 예비후보(현 영등포구청장)가 7일 오후 당 서울시당 공천관리위원회의 납득할 수 없는 공천 배제(컷오프) 결정에 대해 “본선 경쟁력을 스스로 깎아 먹는 자해 행위”라며 강력한 유감을 표명했다.

최 후보 측은 즉각적인 이의 신청과 함께 기존대로 공정 경선 실시를 촉구하는 주민 서명 운동을 진행 중이다.

최 후보 측에 따르면 현재 영등포구청장 선거 지형은 국민의힘에 결코 녹록지 않은 상황이다. 더불어민주당 측은 현직 구청장인 최 후보에 대적할 만한 뚜렷한 후보가 없다는 자체 판단 아래 영등포구를 ‘전략 선거구’로 결정, 외부 수혈 등 전략공천 후보자 공모에 나선 것으로 알려졌다.

최 후보는 “이처럼 민주당조차 최 후보의 강력한 현직 프리미엄과 구정 성과를 경계하며 전열을 가다듬는 상황에서, 서울시당 공관위가 도리어 현직 구청장 경선을 번복하고 컷오프 한 것은 상식 밖의 결정”이라고 지적했다.

최 후보 측은 이번 컷오프 결정이 철저히 정치적 이해관계에 의한 것이라고 주장했다. 지난달 23일 경선 후보로 공식 발표됐음에도, 지역 당협위원장의 ‘지방선거 보이콧’ 압박이 있은 이후인 이달 4일 결정이 뒤집혔기 때문이라는 것이다.

최 후보는 “‘지난 1일 시당 공관위원과 면담 과정에서 영등포구 당협위원장이 지방선거를 보이콧하겠다’는 입장을 전달받았고, 공관위원들로부터 ‘이틀 내 당협위원장들을 설득하라는 요청을 받았다’며 이 같은 상황 이후인 지난 4일 기존 경선 결정이 뒤집힌 것”이라고 밝혔다.

이어 “공관위가 내세운 ‘당원협의회 평가’나 ‘지역 평판’ 등 사유는 당협위원장들의 압박을 정당화하기 위한 구실에 불과하다”며 “실제 구민들의 높은 지지를 받는 현역 구청장을 배제하는 것은 영등포구청장 수성이라는 지선 승리를 포기하는 처사”라고 강하게 비판했다.

최 후보 측은 이번 결정의 부당함을 알리기 위해 온·오프라인에서 ‘공정 경선 촉구 주민 서명 운동’을 전개하고 있다.

최 후보 측은 “일 잘하는 구청장을 지키겠다는 구민들의 응원이 쇄도하고 있다”며 “민주당은 전략공천을 통해 승부수를 띄우는데, 우리 당은 당협위원장의 사천(私薦) 논란에 휩싸여 본선 경쟁력을 잃어서야 되겠느냐”고 반문했다.

이어 “중앙당 공관위에 이의 신청을 제기해 잘못된 결정을 바로잡고, 영등포구민과 당원들의 정당한 선택권을 되찾을 것”이라고 강조했다. 다음은 최 후보가 발표한 입장문 전문.

존경하는 38만 영등포 구민 여러분!

그리고 당원동지 여러분!

국민의힘 서울시당 공관위는 지난 3월 23일 영등포 구청장 선거 후보자 선정을 위한 심사에서 영등포구를‘경선 지역’으로 의결하고, 2인의 경선 후보자를 공식적으로 발표하였습니다.

그리고 4월 4일, 경선 지역 취소 및 최호권 예비후보자에 대한 컷오프를 발표했습니다.

그런데 컷오프 발표 전 이미 3월 30일 ‘경선을 막아준 박용찬 위원장님께 정말 감사 또 감사’라는

카톡메시지가 지역사회에 유포됐습니다.

이 컷오프 과정에서 서울시당 공관위는 4월 1일 최호권 예비후보자만 단독으로 불러 이틀간 시간을 줄테니 ‘지방선거 보이콧’을 하겠다는 당협위원장을 설득하라고 주문하였습니다.

경선을 하면 현역 프리미엄이 있는 최호권 예비후보자의 우세가 예상되는 상황에서, 경선 발표 이후 대한민국 정당사에 듣도 보도 못한 ‘지방선거 보이콧’이라는 말도 안되는 주장을 하는 사람들을 설득하라고 최호권 예비후보자에게 책임을 전가한 것입니다.

‘양 당협위원장은 당헌87조 당협위원장은 후보자 선정 과정에 부당한 영향력을 행사, 기타 경선 결과에 영향을 미치는 행위를 하여서는 아니된다‘라는 규정을 위반한 해당행위를 한 것으로 생각합니다.

공관위는 이러한 당협위원장의 주장을 당연히 거부하여야 함에도 불구하고 서울시당 공관위는 납득하기 어려운 경선 결정 취소 및 최호권 컷오프 결정을 하였습니다.

일 잘하는 현직 구청장인 최호권에 대한 컷오프 결정은 본선 경쟁력을 전혀 고려하지 않았을 뿐만 아니라, 경선 발표 이후 당협위원장들의 ‘선거보이콧’이라는 압박과 이에 영향을 받은 서울시당 공관위의 동조가 만들어 낸 부당한 결정입니다.

더욱이 민주당에서는 최호권 예비후보자를 상대로 하는 자당 후보자들의 경쟁력이 약하다고 판단하였는지, 전략지구로 지정하며 새로운 후보자를 찾고 있을 정도입니다.

이에 최호권 예비후보자는 공관위의 컷오프 결정에 대한 그 절차와 결과의 공정성을 의심할 수 밖에 없습니다.

38만 영등포 구민과 당원들의 민심을 정면으로 거스르는 결정이라고 생각하여 당초 3월 22일 ‘경선 지역’으로 의결한 대로 공정한 ‘경선 실시’를 통해 최종 후보자를 선출할 수 있도록 중앙당에 재심을 요청했습니다.

38만 영등포 구민과 당원동지 여러분!

서울시당 공관위가 최호권 예비후보자에게 요구한 것은 결국 당협위원장에게 무릎을 꿇으라는 것이라고 생각합니다.

구청장이 구민과 당원들의 행복을 위해 무릎 꿇을 수는 있어도, 정치인 개인 앞에는 무릎 꿇을 수 없습니다.

그런 정신이 저의 삶이고 소신입니다.

저는 삶의 지혜는 부족하지만 원칙과 소신을 지키는 가치는 버릴 수 없습니다.

정치는 때로 이해하기 어려운 결정을 내리기도 합니다.

하지만 저의 방향은 단 한번도 바뀐 적이 없습니다.

저는 구민이 주인이고 당원이 주인이라는 평소 소신대로 끝까지 함께 하겠습니다.

감사합니다.

2026년 4월 7일

영등포구청장 선거 예비후보자 최호권