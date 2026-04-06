한국수자원공사, 서울특별시와 수열공급사업 실시협약 체결 건축물 냉난방 에너지 절감 및 에너지자립률 제고 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 6일 서울특별시 도시기반시설본부 대회의실에서 서울특별시와 ‘영동대로 복합환승센터 수열공급사업 실시협약’을 체결했다고 밝혔다.

서울특별시가 삼성역 일대에 조성 중인 영동대로 복합환승센터는 지하철, 버스, 택시 등이 연계되는 대규모 통합환승 공간으로 일평균 이용객이 약 58만 명에 이를 것으로 예상된다.

한국수자원공사는 해당 시설에 2030년부터 2049년까지 20년간 1800RT(냉동톤, Ton of Refrigeration. 0도의 물 1톤을 24시간 동안 얼음으로 만드는 데 필요한 에너지의 양. 1RT는 약 3.5㎾에 해당) 규모의 수열에너지를 공급한다.

이는 에어컨 약 1800대를 대체할 수 있는 수준의 냉방 규모에 해당한다.

수열에너지는 여름철에는 대기보다 차갑고 겨울철에는 상대적으로 따뜻한 물의 특성을 활용하는 친환경 에너지원으로 건축물 냉난방에 이용된다.

이번 사업을 통해 공급되는 수열에너지는 기존 냉난방 방식 대비 에너지 소비를 약 35% 내외로 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 협약으로 영동대로 복합환승센터에 수열에너지를 적용하기 위한 사업이 구체화하면서 향후 본궤도에 이를 것으로 전망된다.

서울특별시는 사업 시행을 맡고 한국수자원공사는 수열공급시설의 설계·공사 지원과 안정적인 공급에 협력할 예정이다.

장병훈 한국수자원공사 수자원환경부문장은 “영동대로 복합환승센터 수열공급사업이 도심형 친환경 에너지 활용 확대에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 물에너지 기술을 활용해 탄소중립과 기후위기 대응에 이바지하겠다”고 말했다.

한편 한국수자원공사는 대형 복합시설과 지하 공간에 대한 수열에너지 적용을 확대하고 건축물의 냉난방 에너지 절감과 에너지자립률 제고를 지원해 나갈 계획이다.

수열에너지는 제로에너지빌딩 확산 과정에서 활용할 수 있는 대안 가운데 하나로 한국수자원공사는 2030년까지 총 28만4000RT 규모로 수열에너지를 확산할 방침이다. 이를 발전설비 용량 기준으로 환산하면 1GW 수준으로 원전 1기와 맞먹는 규모다.