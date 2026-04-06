[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대가 한미 관계에 있어서 미국의 대표적 싱크탱크 민간 단체인 ‘코리아 소사이어티(The Korea Society)’와 국제교류 협력의 첫걸음을 내디뎠다.

6일 영남대에 따르면 지난 1일 그 첫 교류 행사로 미국 공립 고등학교 11~12학년 학생 24명이 영남대를 방문해 캠퍼스 내 민속촌 쌍송정에서 한국의 전통 성년식인 관례(冠禮)와 계례(筓禮)를 직접 체험하는 특별한 시간을 가졌다.

난생 처음으로 한국의 전통 의례복인 당의와 도포를 갖춰 입고 족두리와 갓을 쓴 24명의 미국 고등학생들은 한국 전통 예법에 따라 예를 올리고 성인에게 주어지는 이름인 ‘자(字)’를 받으면서 공동체에 대한 책임감과 인생 목표를 되새기고 한국 문화를 몸으로 익혔다.

이날 행사는 코리아 소사이어티의 대표적 교육프로그램인 ‘프로젝트 브릿지(Project Bridge)’의 일환으로 마련됐다.

‘로젝트 브릿지’는 1993년부터 한국에 대한 이해를 돕기 위해 마련됐다.

이에 뉴욕, 로스앤젤레스, 몬타나 등 미국 주요 도시의 고등학생 중 우수 학생들을 ‘청소년 대사(Youth Ambassador)’로 선발해 1년간 한국어 교육 을 수행하고 9박 10일간의 한국 현장학습을 통해 체험하고 배운 바를 미국 지역사회에 공개 발표하는 것으로 마무리한다.

이날 행사 특강에서 최외출 총장은 “영남대가 인류사회 번영에 공헌하는 인재를 양성해나가는 노력을 지속한다면 더 많은 사람들이 행복한 삶을 누리는 세상을 만들 수 있다고 믿는다“며 ”오늘 이 자리에 참석한 학생들이 이러한 믿음과 노력에 동참해주길 바란다”고 했다.

이에 대해 코리아 소사이어티 선임 교육 자문으로 이번 대표단을 이끌고 방한한 린다 토바시(Linda Tobash)는 “학생들이 영남대에서의 경험을 통해 지난 1년 동안 한국에 대해 배운 것을 정말 확실히 이해할 수 있게 됐다“며 ”이번 방문을 계기로 영남대와 함께 보다 다양한 교육·문화 교류 프로그램을 만들어가길 기대한다”고 밝혔다.

한편 코리아 소사이어티는 한국전쟁 당시 미8군 사령관을 지낸 제임스 A. 밴 플리트(James A. Van Fleet) 장군을 중심으로 한미 양국 인사들이 한미관계 증진을 위해 1957년 설립한 비영리단체다.

한국 정부에서도 코리아 소사이어티의 상징성과 네트워크를 중시해 왔다. 지난해 유엔 총회 참석을 위해 뉴욕을 방문한 이재명 대통령과 동행한 김혜경 여사가 미국 방문 중 코리아 소사이어티가 주관한 행사에 참석해 동포 미래세대와 교류한 바 있다.

또 올해 2월 조현 외교부 장관도 코리아 소사이어티 대표단을 접견하고 한미 관계 증진 및 협력 방안을 논의했다. 이는 코리아 소사이어티가 한미 관계에서 신뢰를 바탕으로 한 민간 가교 역할을 해왔음을 보여준다.

최외출 영남대 총장은 “영남대에서의 교육과 경험이 일회성 한국 방문 행사가 아닌 한미 미래세대가 서로의 가치와 역사적 맥락을 이해하고 배우는 시간이 됐길 바란다“며 “코리아 소사이어티와의 첫걸음을 계기로 양 기관은 물론 한미 우호와 지구촌 공동 번영에 기여하는 교류활동을 지속적으로 확대해 나갈 수 있길 바란다”고 말했다.