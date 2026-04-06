뽀로로·타요·잔망루피 디스플레이 테마 인포테인먼트 시스템·내비게이션 등 적용

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 종합 엔터테인먼트 콘텐츠 기업 아이코닉스와 협업해 ▷뽀로로 즐거운 기차 여행 ▷타요 알록달록 차고지 ▷잔망루피 오리지널 등 신규 디스플레이 테마 3종을 출시한다고 6일 밝혔다.

디스플레이 테마를 적용하면 시동을 걸고 끌 때의 애니메이션, 계기판, 내비게이션 등 인포테인먼트 시스템 곳곳에 캐릭터가 등장해 새로운 탑승 경험을 제공한다.

현대차가 국산 캐릭터와 협업해 디스플레이 테마를 출시하는 것은 이번이 처음이다. 앞서 현대차는 지난 2월 포켓몬 디스플레이 테마 2종을 출시해 큰 인기를 얻은 바 있다.

디스플레이 테마 구매를 희망하는 고객은 ‘마이현대’ 애플리케이션에서 대표 차량을 등록한 뒤 결제하면 된다. 디스플레이 테마의 디자인 등 자세한 내용은 현대차 블루링크 스토어에서 확인할 수 있다.

디스플레이 테마 적용 가능 차종은 ▷아이오닉 9 ▷디 올 뉴 넥쏘 ▷더 뉴 아이오닉 6 ▷2026 쏘나타 디 엣지 등이며, 향후 12.3인치 클러스터와 12.3인치 내비게이션을 포함하는 ccNC 전 차종으로 확대할 예정이다.

현대차 관계자는 “뽀로로, 타요, 잔망루피 디스플레이 테마가 현대차를 이용하는 가족들에게 좋은 기억을 선사하기 바란다”며 “앞으로도 새로운 상품을 발굴해 차량 내에서 경험할 수 있는 가치를 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.