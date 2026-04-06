G80·GV80·G90 대상 48·60개월 계약 시 첫 3개월 무료 골프·숙박 혜택 제공 세금·보험 포함 장기렌트 편의성 강조

[헤럴드경제=정경수 기자] 롯데렌터카가 제네시스 차량을 초기 비용 없이 이용할 수 있는 장기렌트 혜택을 선보인다.

롯데렌탈은 제네시스 차량 장기렌트 계약 고객을 대상으로 첫 3개월 대여료를 면제한다고 6일 밝혔다.

대상 차종은 G80, GV80, G90이며 개인·개인사업자·법인 고객 모두 계약할 수 있다. 대여 기간은 48개월 또는 60개월로, 계약 초기 3개월 동안 대여료가 부과되지 않는다. 이번 혜택은 한정 수량으로 운영되며 물량 소진 시 종료된다.

멤버십 혜택도 제공된다. G80과 GV80 계약 고객에게는 프리미엄 멤버십이, G90 고객에게는 프레스티지 멤버십이 제공된다. 이를 통해 롯데스카이힐CC 제주 이용권, 렌터카 이용권, 롯데리조트 제주 아트빌라스 숙박권 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

장기렌터카의 장점도 부각된다. 차량 구매 시 발생하는 취득세·등록세·자동차세 등 각종 세금과 보험료가 월 대여료에 포함돼 별도 부담이 없다. 또한 전문 정비사가 차량이 있는 장소로 방문해 점검을 진행하며, 엔진오일 교체와 배터리·브레이크 패드 점검 등 주요 항목을 주기적으로 관리받을 수 있다.

사고 발생 시에도 개인 보험료 할증 부담이 없고, 금융상품이 아닌 구조로 개인 대출 한도에도 영향을 주지 않는 점도 특징이다. 사업자의 경우 연 최대 1500만원까지 비용 처리가 가능해 절세 효과도 기대할 수 있다.

롯데렌탈은 장기렌터카 서비스를 법인 고객 대상 ‘비즈카’와 개인 고객 대상 ‘마이카’로 구분해 운영하고 있다. 비즈카에는 차량 운영 효율화를 위한 관리 솔루션 ‘커넥트프로’가 제공되며, 마이카에는 방문 정비와 멤버십 서비스가 기본 포함된다.

롯데렌터카 관계자는 “고객들이 보다 쉽게 제네시스 브랜드를 경험할 수 있도록 마련한 혜택”이라며 “초기 비용 부담 없이 프리미엄 차량과 차별화된 서비스를 함께 누릴 수 있을 것”이라고 말했다.