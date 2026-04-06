바이오시밀러 관세 제외로 현지 영업 안정성 확보 뉴저지 공장 가동 통해 짐펜트라 무관세 공급 추진 7.5만L 증설로 CMO 수주 및 직판 경쟁력 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온은 미국 트럼프 행정부가 발표한 ‘의약품 및 의약품 원료 수입 조정’ 조치와 관련해 자사 사업에 미치는 관세 영향이 사실상 해소됐으며, 중장기적으로는 사업 성장 기회가 확대될 것이라고 6일 밝혔다.

지난 2일(현지시간) 미국 정부가 발표한 이번 조치는 의약품 공급망의 자국 내 회귀를 골자로 한다. 미국 내 미생산 또는 약가 협상 미체결 특허의약품 및 원료에 100% 관세를 부과하는 내용이 핵심이다. 한국산 의약품의 경우 기존 무역협정을 고려해 15%의 관세가 적용될 예정이다.

셀트리온의 미국 매출 상당 부분을 차지하는 바이오시밀러 품목은 이번 관세 적용 대상에서 제외됐다. 해당 품목은 1년 후 재평가를 거칠 예정이다.

이에 따라 셀트리온은 현지 영업 및 마케팅 전략을 안정적으로 유지할 수 있는 기반을 확보하게 됐다. 회사는 향후 정책 변화에 대비해 미국 브랜치버그 공장에서 제품을 생산하는 현지 생산 체계를 단계적으로 구축할 계획이다.

신약으로 판매 중인 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형 치료제 ‘짐펜트라’ 역시 관세 영향권에서 벗어날 전망이다. 셀트리온은 미국 뉴저지주 소재 브랜치버그 공장에 짐펜트라 원료의약품(DS) 생산을 위한 기술 이전을 완료했다. 향후 짐펜트라를 포함해 미국 내 판매되는 모든 제품을 현지에서 생산함으로써 관세 정책 변경에 따른 구조적 리스크를 차단한다는 방침이다.

이번 조치는 사실상 완제의약품(DP)뿐 아니라 원료의약품의 미국 내 생산을 요구하고 있어, 글로벌 제약사의 현지 생산 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다. 셀트리온은 자사의 브랜치버그 생산시설이 이에 따른 직접적인 수혜를 받을 것으로 기대하고 있다.

셀트리온은 브랜치버그 생산시설에 7만5000리터 규모의 추가 증설을 결정했다. 증설이 완료되면 총 생산 캐파는 기존 6만6000리터에서 14만1000리터로 확대된다. 이를 통해 자사 제품 생산뿐 아니라 글로벌 위탁생산(CMO) 수주 역량을 강화해 추가 매출을 창출한다는 전략이다.

실적 측면에서도 긍정적인 신호가 감지된다. 짐펜트라는 올해 월간 처방량이 전년 대비 3배 이상 증가하며 성장 궤도에 진입했다. 현지 생산을 통한 무관세 혜택과 물류·운송비 절감이 더해질 경우 가격 경쟁력은 더욱 높아질 것으로 분석된다.

셀트리온 관계자는 “이번 관세 정책으로 주요 제품군에 대한 불확실성이 해소됐다”며 “현지 생산 기반의 직판 경쟁력과 CMO 사업 확대를 통해 미국 시장 내 성장세를 가속화하겠다”고 말했다.