[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시는 6일 2026년도 제1회 추가경정예산으로 1조 3576억원을 편성해 시의회에 제출했다.

이는 올해 기정예산 1조 3020억원보다 556억원(4.27%) 증액된 규모다.

일반회계는 1조 2154억원에서 481억 4000만원(3.96%) 증가한 1조 2635억 4000만원, 공기업특별회계는 753억원에서 76억원(10.09%) 늘어난 829억 원으로 편성됐다.

기타특별회계는 113억원에서 1억 4000만원(-1.24%) 줄어든 111억 6000만원으로 편성됐다.

이번 추경의 주요사업으로는 기업 지방이전 촉진 공공임대주택 건립사업(60억원), 임대형 스마트팜 조성(50억원), 통합보훈회관 건립(33억원), 강창교 자연재해위험개선지구 정비사업(32억원), 지역사랑상품권 캐시백 지원금(20억 원) 등이 있다.

이번 제1회 추경 예산안은 오는 13일 개회하는 제238회 상주시의회 임시회에서 심의 절차를 거쳐 17일 최종 확정될 예정이다.

오상철 상주시장 권한대행은 “이번 추경은 국·도비 보조사업을 적기에 추진하고, 시민 불편을 덜어줄 긴급한 현안 해결에 집중했다”며 “권한대행 기간에도 시정 공백이 느껴지지 않도록 모든 공직자가 합심해 예산을 효율적으로 집행하겠다”고 말했다.