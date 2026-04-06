[헤럴드경제 김영철 기자] 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 모임인 OPEC+ 소속 8개국이 내달 원유 생산량을 하루 20만6000배럴 늘리기로 했다고 블룸버그통신 등이 5일(현지시간) 보도했다.

사우디아라비아·러시아·이라크·아랍에미리트(UAE)·쿠웨이트·카자흐스탄·알제리·오만 등 8개국 에너지장관은 이날 화상회의에서 이 같이 합의했다.

이번 증산 결정은 중동전쟁으로 인한 석유시설 폭격과 호르무즈 해협 폐쇄로 원유 생산·수송에 차질이 빚어진 상황에서 상징적 조치에 그칠 전망이다. 러시아 역시 중동전쟁으로 수혜를 입었다고는 하지만 우크라이나가 석유시설을 날마다 폭격한 여파로 생산량을 대폭 늘리기 어려운 실정이다.

로이터통신은 이날 증산 목표치가 호르무즈 봉쇄로 막힌 공급량의 2％ 미만이라고 전했다. 국제에너지기구(IEA)는 하루 1200만배럴 넘는 원유 공급이 중단된 걸로 파악했다. 전쟁 이전 글로벌 원유 공급량은 하루 1억배럴 이상이었다.

다만 블룸버그는 이날 증산 결정이 적대 행위가 잦아드는 즉시 생산을 재개한다는 의지를 드러낸 것이라고 평가했다.

OPEC+ 장관급감시위원회(JMMC)는 별도 성명에서 “손상된 에너지 자산을 완전한 생산 능력으로 복구하는 데 비용과 시간이 많이 든다”며 에너지 인프라 공격에 우려를 표명했다.

OPEC+ 22개 회원국 중 시장 영향력이 큰 8개국은 2023년 두 차례 자발적 감산분을 되돌리는 방식으로 지난해부터 생산량을 늘리고 있다. 올해 1분기에는 증산을 중단했다가 중동전쟁 이틀째인 지난달 1일 이달 생산량을 하루 20만6000배럴 늘리기로 결정한 바 있다.