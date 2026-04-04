[헤럴드경제=이원율 기자]인천 한 다세대주택 앞 쌓여있는 쓰레기 더미에 불을 낸 초등학생들이 경찰에 붙잡혀 조사를 받고 있다.

4일 경찰에 따르면 인천 삼산경찰서는 현주건조물 방화 혐의로 A 군 등 초등학생 두 명을 조사하고 있다.

이들은 전날 오후 2시께 인천시의 한 다세대주택 앞에 쌓여있는 쓰레기 더미에 불을 지른 혐의를 받는다.

신고를 받고 현장에 온 소방당국은 같은 날 오후 2시7분께 불을 모두 제압했다.

이 과정에서 다행히 인명 피해는 없었다.

경찰 조사 결과 A 군 등은 만 10세 이상 14세 미만의 촉법소년으로 파악됐다.

현행법상 촉법소년은 형사 책임을 물을 수 없다. 법원 소년부에 송치되면 감호 위탁, 사회봉사 명령, 보호관찰, 소년원 송치 등 1~10호의 보호처분을 받는다.

경찰 조사 중 이들은 “장난으로 그랬다”는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.

경찰은 이들은 부모에게 인계했다. 추후 조사를 거친 후 가정법원 소년부에 송치할 방침이다.