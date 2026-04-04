[헤럴드경제=최정호 기자] 미국 정보당국은 당분간 이란이 호르무즈해협 봉쇄를 해제할 가능성은 낮다고 판단하고 있다는 보도가 나왔다

로이터통신은 3일(현지시간) 익명 취재원 3명의 말을 인용해 이 같은 내용을 보도했다. 호르무즈해협에 대한 이란의 통제권이 미국에 대해 이란이 지닌 실질적으로 유일한 레버리지이기에, 이란이 쉽게 포기하지 않을 것이라는 의미다.

또 이란의 군사력을 근본적으로 약화하겠다는 의도로 시작한 이번 전쟁이 오히려 호르무즈해협 통행을 위협할 수 있는 이란의 능력을 부각하게 된 부작용인 셈이다.

싱크탱크 ‘국제위기그룹’(ICG)의 이란 프로젝트 책임자인 알리 바에즈는 “미국은 이란의 대량살상무기(weapon of mass destruction) 개발을 막으려고 시도하다가 오히려 이란에 대량혼란무기(weapon of mass disruption)를 안겨줬다”고 평가했다.

익명을 요구한 한 백악관 관계자는 트럼프 대통령이 “조만간 해협이 다시 열릴 것이라고 확신한다”며 전쟁 후 이란이 수로 교통을 통제하는 것을 용납하지 않겠다는 입장을 분명히 했다고 전했다.

이런 가운데 소수의 선박들이 호르무즈해협 통과에 최근 성공했다고 영국 일간 가디언이 전했다. 중국 외에도 프랑스, 일본 등 서방 측과 가까운 배들도 포함됐다.

가디언에 따르면 프랑스 해운사 CMA CGM이 소유한 몰타 선적 컨테이너선 크리비호는 3월 28일 두바이 인근에서 위치발신장치를 켜고 이동하기 시작해 이란 연안의 라라크 섬 인근 경로를 거쳐 페르시아만을 빠져나갔다.보도했다.

오만과 연관이 있는 유조선 3척도 최근 페르시아만을 빠져나갔다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가

로이터통신에 따르면 그중 한 척은 일본 미쓰이 OSK 라인이 운영하는 파나마 선적 액화천연가스(LNG) 운반선 ‘소하르’였다.

이란은 앞으로도 호르무즈해협에 대한 통제권을 적극 활용할 전망이다.

카타르 위성방송 알자지라는 이란이 세계 각국을 적대국, 중립국, 우호국 등 3개 그룹으로 분류해 호르무즈해협 통과 허용 여부와 정도에 차등을 둘 가능성이 있다고 4일 보도했다.

이스라엘과 미국 등 적대국 관련 선박들의 통행은 금지하고, 중립국 관련 선박들로부터는 통행료를 받는 방안을 검토하고 있다는 것이다.