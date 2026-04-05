“LG엔솔, 그룹 핵심 전략 배터리 파트너” “포스코와 강판 등 여러 분야서 협력” “中 지리그룹과 파트너십도 지속” “르노코리아, 자율주행·SDV 분야서 핵심 역할할 것”

[헤럴드경제=정경수 기자] “한국에서 이미 자체적인 협력사 생태계를 구축하고 있습니다. 특히, LG전자와 LG에너지솔루션, 포스코 등 한국 기업들과의 파트너십 성과에 관한 만족감은 대단히 높습니다.”

프랑수아 프로보 르노그룹 회장 겸 최고경영자(CEO)는 3일 서울 서초구 JW메리어트 호텔에서 열린 미디어 라운드테이블에서 한국 기업들과 구축한 협업 모델에 높은 만족감을 나타냈다.

그는 “(한국에는) LG에너지솔루션, 다양한 분야에서 협업 중인 LG전자, 그리고 핵심 협력업체 가운데 하나인 포스코와 협력하고 있다”며 “포스코와는 최고 수준의 강판뿐만 아니라 다른 분야에서도 많이 협업하고 있다”고 말했다. 이번 방한 기간에도 관련 기업들과 미팅을 했지만 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

배터리 전략과 관련해서는 LG에너지솔루션을 핵심 파트너로 다시 한번 명확히 했다. 프로보 회장은 “르노그룹은 2013년 한국 시장에서 LG에너지솔루션과 함께 자동차 배터리 사업을 시작했다”며 “당시 SM3 전기차가 그 수혜자였고, 생산과 론칭 모두 한국에서 이뤄졌다”고 설명했다.

이어 “오랜 기간 동안 깊고 강력한 파트너십을 구축해 왔기 때문에 앞으로도 LG에너지솔루션은 르노그룹의 핵심 전략 배터리 파트너로 남아 있을 것”이라고 밝혔다.

다만, 그는 특정 업체에 과도하게 의존하기보다는 경쟁력 있는 다층적 공급망을 구축하겠다는 원칙을 제시했다. 프로보 회장은 “르노그룹은 배터리 제조사 자체가 되려는 의도는 없다”며 “오히려 배터리를 기반으로 한 밸류체인과 화학 기술에 집중하면서 협력사들과 함께 발전하는 생태계를 만들고자 한다”고 말했다.

이어 “차량 한 대에 탑재할 수 있는 배터리 종류를 두세 종으로 넓게 확보해 협력사들 간 건강한 경쟁을 유도하고, 어느 시점에서든 최고의 솔루션을 얻을 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.

中 지리차 협력 “만족”…‘중국차 논란’엔 선 그어

프로보 회장은 지리와의 협업에 대해서도 긍정적인 평가를 내렸다. 그는 “지리그룹과의 파트너십에 대해 대단히 만족하고 있다”며 “양 그룹은 동일한 상생 자원을 활용해 함께 발전한다는 전략을 공유하고 있다”고 설명했다.

특히, 하이브리드와 내연기관 기반 파워트레인 사업에서 양사의 협력 여지가 크다고 봤다. 그는 “전동화가 글로벌 추세이긴 하지만 하이브리드 역시 더 나은 미래를 위한 중요한 축”이라며 “르노그룹은 해당 분야에 계속 투자할 것”이라고 말했다.

일각에서 제기되는 ‘중국차 이미지’ 논란에 대해서도 선을 그었다. 프로보 회장은 “르노코리아의 강점은 다양한 글로벌 기술을 한국 시장에 맞게 완성도 높은 제품으로 구현하는 데 있다”며 “그랑 콜레오스와 필랑트는 이러한 역량이 집약된 결과물”이라고 재차 강조했다.

르노코리아는 지리자동차와의 협력을 통해 차량 플랫폼과 하이브리드 구동 기술을 공유하면서 일각에서 ‘중국차’ 논란이 제기돼 왔다. 특히 그랑 콜레오스는 지리자동차의 ‘싱유에 L’ SUV를 기반으로 개발돼 파워트레인과 내장재 등 주요 부품을 함께 사용하는 구조다.

다만, 업계에서는 비용 경쟁력 확보와 개발 효율성 측면에서 이 같은 글로벌 협업이 불가피한 흐름이라는 평가도 나온 바 있다. 실제로 그랑 콜레오스는 가격 경쟁력과 안전성을 앞세워 판매 성과를 내며 시장의 우려를 일부 해소했다.

“미국 진출 계획 없다”…가격 경쟁 대신 제품력

미국 시장 진출 여부에 대해서는 신중한 태도를 유지했다. 프로보 회장은 “퓨처레디 전략 하에서 미국 시장 진출 계획은 없다”며 “르노는 모든 시장에 무리하게 진출하기보다 우선순위를 정해 집중하는 전략을 취하고 있다”고 밝혔다. 다만 “향후 미국에 진출하게 된다면 알핀처럼 독보적이고 개성이 강한 브랜드로 접근하는 것이 맞다”고 여지를 남겼다.

르노는 과거 1970~80년대 아메리칸모터스(AMC)를 통해 미국 시장에 진출했지만, 1987년 크라이슬러에 지분을 매각하며 철수한 바 있다. 이후 약 40년간 미국에서 직접 판매를 하지 않고 있다. 다만 고성능 브랜드 알핀을 통해 2027년 전기차를 앞세운 재진출은 별도로 추진 중이다.

프로보 회장은 르노코리아가 자율주행과 소프트웨어정의차(SDV) 분야에서도 핵심적인 역할을 할 것이라고 강조했다. 그는 “모든 기술을 직접 다 하려 하기보다 스마트한 파트너를 찾아 협업해야 한다”며 “르노코리아는 어떤 기술이든 이를 고객 가치에 부합하는 최적화된 기술로 전환하는 능력이 탁월하다”고 평가했다. 이어 “인공지능(AI) 기반 SDV 차량 개발과 자율주행 기술 방향에서도 르노코리아가 강력한 공헌을 할 수 있다고 확신한다”고 말했다.

전기차 가격 경쟁에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 그는 “글로벌 전기차 시장에서 가격 경쟁이 심화되고 있지만 르노는 무리한 가격 경쟁에 뛰어들지 않을 것”이라며 “제품력과 합리적 가격 전략으로 대응하겠다”고 밝혔다.

한편, 프로보 회장은 2002년 르노그룹에 입사해 포르투갈, 러시아, 중국 등에서 글로벌 주요 요직을 거친 뒤 지난해 회장 겸 CEO에 올랐다. 특히 2011~2016년 르노삼성자동차(현 르노코리아) 사장을 역임해 ‘한국통’ 경영인으로 꼽힌다. 당시 금융위기 극복과 수출 확대, 흑자 전환 등 성과를 내 부산시 명예시민으로 위촉되기도 했다.