전동화 날개 달고 실적 ‘고공행진’ 전기차·하이브리드 부품 수요급증 현대트랜시스, 파워트레인 20%↑ 현대위아, 열관리·하이브리드 동력

현대자동차그룹 주요 부품사들이 내연기관 중심 사업구조에서 벗어나 전동화 중심으로 체질 전환에 속도를 내며 실적 개선 흐름을 보이고 있다. 전기차와 하이브리드차 확산으로 기존 내연기관 부품 수요가 줄었지만, 새로운 전동화 부품을 앞세워 성장 기반을 확보하고 있다는 평가다.

1일 업계에 따르면 현대트랜시스는 지난해 전년 대비 16.5% 증가한 14조8000억원의 매출을 기록했다. 영업이익은 327% 급증한 3360억원을 달성했다. 창사 이래 최대 실적이다.

현대트랜시스는 전기차 감속기와 하이브리드 구동시스템 등 고부가가치 전동화 부품 중심으로 사업 구조를 전환하며 실적 개선을 이끌었다. 특히 독자 개발한 ‘TMED-Ⅱ’ 하이브리드 파워트레인이 팰리세이드 등 현대·기아차 주력 차종에 탑재되며 실적 성장을 견인했다.

전기차 수요가 주춤한 가운데 현대차그룹의 하이브리드 판매가 약 30% 증가하며 실적에 힘을 보탰다. 이에 따라 파워트레인 매출은 2024년 7조9000억원에서 지난해 9조5000억원으로 20.3% 늘었다.

특히 글로벌 전략이 주효했다. 북미를 중심으로 글로벌 완성차(OEM) 대상 공급 확대에 힘입어 변속기·액슬 등 파워트레인 수출은 3조3000억원에서 4조5000억원으로 크게 늘었다. 2019년 다이모스와 파워텍 합병 이후 추진해온 생산 및 연구개발(R&D) 효율화, 해외 생산 거점 확대와 고객 다변화 전략도 실적 개선에 힘을 보탰다.

현대위아 역시 전동화 전환에 발맞춰 사업 포트폴리오를 재편하고 있다. 현대위아는 하이브리드 엔진과 전기차 열관리 시스템을 양축으로 전동화 대응 전략을 추진 중이다. 지난해 매출은 8조1809억원에서 8조4816억원으로 증가하며 외형 성장을 이어갔지만, 영업이익은 2188억원에서 2044억원으로 소폭 감소해 수익성은 다소 둔화됐다. 이는 전동화 부품 확대 과정에서 발생한 비용 부담과 사업 구조 전환 영향이 반영된 결과로 분석된다.

업계에서는 향후 글로벌 완성차 시장의 전동화 흐름에 맞춰 전기차 열관리 시스템이 현대위아의 새로운 성장동력으로 자리잡을 것이란 전망이 나온다.

현대위아의 열관리 시스템은 배터리와 모터, 실내 공조를 통합적으로 관리하는 핵심 부품으로 전기차 성능과 주행거리를 좌우하는 요소로 평가된다. 2023년부터 코나EV와 EV9 등에 냉각수 분배·공급 모듈을 공급하고 있으며, 지난해부터는 기아의 목적기반차량(PBV) PV5에 통합 열관리 시스템을 공급하고 있다. 내년 출시될 코나 풀체인지 모델에도 공급할 예정이다.

전기차 열관리는 내연기관차와 달리 별도의 열원 형성이 필요해 공조 시스템이 복잡하고 고단가 부품으로 구성된다. 열관리 사업 매출은 올해 약 1000억원으로 전년 대비 두 배 증가가 예상되며, 2028년에는 1조원 규모로 확대하는 것이 목표다. 장기적으로는 데이터센터 열관리 사업 등에도 진출할 계획이다.

하이브리드 엔진 분야에서는 멕시코 공장에서 소형 엔진 생산을 중단하고, 올 초부터 하이브리드 엔진을 생산해 기아 K4 등에 공급하고 있다.

생산 품목 전환에 따른 단기적 비용 발생이 예상되지만, 현대위아는 지난해 말 기준 4663억원의 순현금을 보유하고 있어 대응 여력이 충분하다.

자동차 산업은 전동화 전환과 함께 구조적 변화를 겪고 있다. 내연기관 차량이 통상 3만개 이상의 부품으로 구성되는 반면 전기차는 1만5000~2만개 수준으로 부품 수가 크게 줄어든다. 특히 엔진과 변속기, 연료탱크 등 핵심 부품이 모터와 감속기, 배터리 등으로 대체되면서 기존 부품업체들의 사업 재편이 불가피한 상황이다.

이러한 변화에도 현대차그룹 부품사들은 새로운 수익 구조를 구축하며 체질 개선에 성공하고 있다는 평가가 나온다.

김영훈 한국신용평가 연구위원은 “전기차 전환으로 내연기관 부품 수요 감소에 따른 외형 축소와 사업 안정성 저하 우려가 있지만, 양사는 전동화 부품 확대와 계열 외 수주 다변화로 대응하고 있다”며 “현대차그룹의 수직계열화 구조 속에서 핵심 파워트레인 부품을 담당해온 만큼, 향후 전동화 부품 내재화 흐름 속에서 역할이 확대될 가능성도 있다”고 분석했다. 정경수 기자