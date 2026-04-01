1일 이사회 열어 정인철 부사장 신임 대표이사 선임

[헤럴드경제=고은결 기자] 태광산업은 1일 오전 이사회를 열고 신임 대표이사에 정인철 부사장을 선임했다고 밝혔다. 이에 따라 이부의 대표이사와 공동대표 체제를 구축하게 됐다.

정인철 대표는 서울대 경영학과를 졸업하고 대학원에서 경영학 석사(MBA) 및 경영전략·국제경영 박사과정을 밟았다.

이후 미국 경영컨설팅 업체인 모니터 그룹과 AT커니에서 스트레티지 프랙티스 대표를 지냈으며, 대림코퍼레이션에서 전략기획 및 해외사업을 총괄했다. STX그룹에서는 기획조정본부장과 경영개선 태스크포스(TFT)장 등을 맡아 부사장을 역임했다. 바이오제약 기업인 CG인바이츠 대표이사를 지내기도 했고, 태광산업에는 지난해 7월 미래사업총괄 부사장으로 합류했다.

앞서 태광산업은 지난달 12일 유태호 대표가 사임하면서 이부의 총괄 전무를 신임 대표로 선임했다. 이 대표는 석유·화학 사업과 그룹 전략 부문에서 다양한 경험을 쌓은 경영기획 전문가다. 사업 전략 수립과 조직 운영 전반에서 전문성을 갖춘 인물이라고 태광산업은 설명했다.

태광산업 관계자는 “두 공동 대표의 전략·M&A 역량이 결합돼 경영 전반의 균형이 강화될 것”이라며 “기존 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 미래 사업 기반을 적극 확대해 나가겠다”고 말했다.