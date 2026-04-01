-주거 브랜드 ‘대한민국 100대 브랜드 선정’, 글로벌 랜드마크 도시 조성

-건강한 쉼, 자연과 문화가 공존하는 대한민국 프리미엄 리조트 도시 완성

국내 3대 부동산개발회사 DK아시아의 주거 브랜드 ‘로열파크씨티(Royal Park City)’가 지난 31일 브랜드가치 평가 전문기관 브랜드스탁이 발표한 ‘대한민국 100대 브랜드’에서 68위에 선정됐다. ‘대한민국 100대 브랜드’는 국내 230여 개 산업군, 1,000여 개 브랜드를 대상으로 브랜드가치 평가지수(BSTI)를 통해 선정되는 국내 권위의 브랜드 지표다.

힐스테이트, 래미안, 자이 등 주요 아파트 브랜드가 포함된 가운데, 로열파크씨티는 주거 브랜드 가운데 국내 100대 브랜드에 이름을 올리며 국내 브랜드 아파트 시장에 새로운 이정표를 세웠다.

이번 대한민국 100대 브랜드 선정의 배경에는 ‘국내를 넘어 세계적인 도시를 지향하는 주거 브랜드’라는 차별화된 전략이 자리하고 있다. DK아시아는 1단계 6,305세대 규모의 프리미엄 리조트 도시를 완성하며, 건강한 쉼과 자연, 문화를 담은 5세대 브랜드 도시를 선보였다. 현재는 2단계 총 1만6,000여 세대를 조성 중이며 토지 매입을 완료하고 인허가 절차를 진행 중이다. 앞서 미국 뉴욕 타임스퀘어, 일본 도쿄 신주쿠와 시부야, 프랑스 파리에서 가장 유명한 쇼핑 명소인 시타디움 꼬마르탱 등 주요 글로벌 도시에 K-시티의 세계화를 위해 주거 브랜드 광고를 진행했다.

이 같은 브랜드 경쟁력은 ‘프리미엄 주거 운영·관리’에서 완성된다. 로열파크씨티는 기존 시행사, 건설회사와는 달리 준공 이후에도 별도의 전문 운영 조직을 구축하고, 자체 재원을 투입해 프리미엄 주거 서비스를 지속하는 체계를 마련했다. 이를 기반으로 6성급 호텔 및 리조트 수준의 38개 커뮤니티 시설과 13개 프리미엄 주거 서비스를 통해 입주민의 일상 전반에 걸쳐 특별한 자부심을 느낄 수 있는 차별화된 라이프 스타일을 제공하고 있다.

특히 프리미엄 주거 서비스 운영에서 차별화를 강화했다. DK아시아는 입주민 대상 ‘삼식(三食) 서비스’를 위해 파인 다이닝 기업 고메드 갤러리아와 협업하며 주거 시장의 식음(F&B) 기준을 끌어올렸다. 또한 6성급 호텔 수준의 인테리어와 음향 시설을 갖춘 로열 뮤직룸과 스크린을 통한 운동 시설 로열 레전드 히어로즈 등의 6성급 호텔 수준의 커뮤니티 시설을 1,500세대 이상 대단지의 상가에 배치해 지속적인 운영이 가능하도록 차별화시켰다.

여기에 인천 대표 대학병원인 국제성모병원과 연계한 입주민 전용 대면 의료 서비스, 단지 내에서 식사·여가·문화가 연결되는 라이프 스타일을 고려한 설계 등 기존 아파트와 차별화된 요소를 집약했다. 단순한 주거 공간을 넘어 ‘경험형 도시’로 확장한 점이 주거 브랜드의 경쟁력으로 작용했다는 분석이다.

또한 로열파크씨티는 2025년 세계조경가협회(IFLA)가 주최한 ‘IFLA APR LA & LUMINARY AWARDS’에서 자연에 ‘시간(Time)’ 개념을 접목한 ‘5D 조경’을 통해 국제적으로 조경 역량을 인정받았다. 5D 조경은 기존 오감 만족 형 조경인 시각·청각·후각·촉각·미각에 ‘시간의 흐름’까지 더한 것이다. 여기에 단지 내에 ‘로열 캐널 애비뉴’를 따라 총 430미터 길이의 조형 수로(水路)와 국내 아파트중 두 개의 티하우스를 연결한 55미터 길이의 커낼워크(Canal Walk)도 조성했다. 이를 통해 입주민들은 단지 안에서 계절과 시간의 변화를 체감하며 더욱 풍부하고 아름다운 조경을 경험할 수 있도록 했다.

또한 부동산 개발업계 단지 내 동호회 지원, 로열 가든 페스티벌 등 다양한 문화·예술 프로그램을 운영하며 도시의 지속성과 커뮤니티 경쟁력까지 강화하고 있다. 단순한 주거 공급을 넘어 ‘살아 움직이는 도시’를 구현하고 있다는 점 역시 높은 평가 요인으로 꼽힌다.

DK아시아는 이번 ‘대한민국 100대 브랜드’ 선정을 계기로 사업 확장에 더욱 속도를 낸다. 향후 100년 동안 변하지 않을 대한민국 대표 주거 랜드마크 완성을 목표로, 인천은 물론 대한민국의 도시 가치를 한 단계 끌어올리겠다는 의지를 분명히 했다. 특히 인천은 글로벌 관문 도시로서의 위상을 갖춘 만큼, 전 세계인들이 대한민국 주거 브랜드 로열파크씨티를 보기 위해 한국을 찾을 수 있도록 ‘글로벌 랜드마크 도시’로 완성하겠다는 전략이다. 이를 위해 2단계 약 1만6,000세대 규모의 프리미엄 리조트 도시 개발을 위한 토지 매입을 완료했으며, 현재 인허가 절차를 진행 중이다. 아울러 로열파크씨티의 미래 비전을 담은 미래주택전시관 개관과 함께 호밀 축제, 황토 20십리길 등 다양한 대규모 문화 콘텐츠 행사도 순차적으로 선보일 예정이다.

김정모 DK아시아 회장은 “로열파크씨티가 대한민국 주거 브랜드 1위에 이어 대한민국 100대 브랜드에 선정되며 명실상부 국내 주거 브랜드 리더로 위상을 공고히 했다”며 “대한민국 프리미엄 리조트 도시 완성을 위한 핵심 사업 부문에서 인허가가 진행되고 있으며, 오는 5월에는 국내의 금융·법률 파트너들과 함께 1만6,000여 세대 규모의 2단계 사업 개발이 본격화될 예정”이라고 말했다.

이어 “이를 통해 프리미엄 리조트 도시 로열파크씨티를 완성하고, 건강한 쉼과 자연, 문화가 공존하는 진정한 주거 공간의 주거 기준을 지속해서 제시해 나가겠다”라고 덧붙였다.