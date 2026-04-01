인기 3개 모델, 총 5종 ‘140주년 에디션’ 선봬 “선호 높은 디자인 옵션, 합리적 가격에 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 세상을 바꾼 혁신인 자동차 발명 140주년을 기념해 E-클래스, GLC, CLE 등 주요 베스트셀링 모델의 ‘140주년 에디션’을 출시한다고 1일 밝혔다.

이번 에디션은 벤츠 코리아에서 판매하는 세단, SUV(스포츠유틸리티차량), 드림카 라인업 중 국내 고객들에게 지속적으로 인기를 얻고 있는 베스트셀링 차량들로 구성했다. 출시 라인업은 비즈니스 세단 ‘E 300 4MATIC AMG 라인’, 중형 SUV 및 SUV 쿠페 ‘GLC 300 4MATIC AMG 라인’, ‘GLC 300 4MATIC 쿠페 AMG 라인’, 스포티함과 우아함을 모두 갖춘 드림카 ‘CLE 200 쿠페’, ‘CLE 200 카브리올레’ 총 3개 모델 5종이며, GLC 및 GLC 쿠페를 시작으로 순차적으로 출고될 예정이다.

140년간 이어온 혁신과 고객들의 성원에 대한 감사의 의미를 담아, 각 차량에는 국내 고객들의 선호가 높은 디자인 옵션과 기능 옵션을 추가했으며, 특히 고가의 옵션을 합리적인 가격으로 구성해 상품성을 높인 것이 특징이다.

먼저, 140주년 에디션 전 모델의 외관에는 ▷마누팍투어 알파인 그레이 솔리드 컬러와 ▷나이트 패키지 ▷블랙 컬러의 AMG 경량 알로이 휠을 적용해 고급스러우면서도 스포티한 감성을 강조했다.

여기에, 각 모델의 특성을 돋보이게 하는 기능적 옵션을 적용해 편안함과 안정성, 감각적인 주행 경험까지 강화했다. E-클래스와 GLC에는 어떤 도로 상황에서도 탁월한 승차감과 안정감을 제공하는 ▷에어 서스펜션과 E-클래스는 최대2.5도, GLC는 최대 4.5도의 후륜 조향각으로 민첩하고 안정적인 주행을 돕는 ▷리어 액슬 스티어링이 기본 탑재된다. 그리고 CLE 쿠페와 카브리올레에는 17개의 스피커와 660W의 시스템 출력으로 새로운 차원의 차량 내 오디오 경험을 선사하는 ▷부메스터 3D 서라운드 사운드 시스템을 비롯해 ▷헤드업 디스플레이(HUD) 등이 적용된다.

차량 가격은 E 300 4MATIC AMG 라인이 1억340만원(이하 개별소비세 인하분 반영 및 부가세 포함), GLC 300 4MATIC AMG 라인이 9680만원, GLC 300 4MATIC 쿠페 AMG 라인이 1억110만원, CLE 200 쿠페가 8020만원, CLE 200 카브리올레가 8640만원이다. E-클래스와 GLC 및 GLC 쿠페 총 3종은 각각 140대, 그리고 CLE 쿠페와 CLE 카브리올레는 각각 70대씩 판매된다.

한편, 올해는 칼 벤츠가 1886년 최초의 자동차를 발명하며, 그 역사가 시작된 지 140주년을 맞이하는 해다. 지난 1월 벤츠 코리아는 이를 기념해 주요 신차 및 최상위 차량의 다양한 에디션 모델을 선보이며, 특별함을 원하는 고객들에게 더욱 차별화된 가치를 선사할 계획을 발표한 바 있다.