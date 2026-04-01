12일까지 주행요금 전액 면제 탄소중립포인트 최대 7만원 환급

[헤럴드경제=정경수 기자] 휴맥스모빌리티의 카셰어링 브랜드 투루카가 전기차 라인업 확대와 함께 이용 요금 부담을 낮춘 프로모션을 선보인다.

투루카는 BYD의 준중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘아토3’ 30대를 도입하고, 오는 12일까지 100㎞ 미만 주행요금을 전액 면제하는 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 프로모션은 고유가 상황에서 이용자의 이동 비용 부담을 줄이기 위해 마련됐다. 기존 카셰어링은 대여료와 보험료 외에 주행 거리만큼 별도의 요금이 부과되지만, 이벤트 기간 동안에는 100㎞ 구간까지 주행요금이 전액 면제된다. 이에 따라 도심 이동이나 근거리 나들이 등 일상적인 이동을 추가 비용 없이 이용할 수 있다.

전기차 이용에 따른 혜택도 강화했다. 아토3 이용 시 주행 1㎞당 100원의 ‘탄소중립포인트’가 적립되며, 최대 7만원까지 환급받을 수 있다. 장거리 이용자일수록 혜택이 커지는 구조다.

체험 확대를 위한 이벤트도 마련됐다. 이용 후 네이버 블로그에 후기를 작성하면 24시간 무료 이용 쿠폰이 제공된다.

아토3는 BYD가 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증한 준중형 전기 SUV다. 투루카는 이번 도입을 통해 전기차 라인업을 강화하고, 이용자가 전기차의 경제성과 주행 경험을 일상에서 직접 체험할 수 있는 기회를 확대한다는 계획이다.

안종형 투루카 공동대표는 “고유가가 지속되는 상황에서 전기차가 이동 비용 부담을 줄이는 실질적인 대안이 될 수 있다”며 “앞으로도 합리적인 비용으로 더 나은 이동 경험을 제공할 것”이라고 말했다.