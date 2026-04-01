[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 전날 본사 사옥에서 노사 양측 위원이 참석한 가운데 ‘2026년도 제1차 노사협의회’를 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 협의회는 지난 1월 최인호 HUG 사장 취임 이후 처음 열린 자리로, 노사는 격의 없는 대화를 통해 급변하는 부동산시장 환경 속에서공사의 공적 역할을 흔들림 없이 수행하기 위한 핵심 토대는 ‘상생의 노사문화’ 라는 점에 뜻을 모았다.

이날 노사는 급변하는 디지털 환경에 대응하고 안전한 근로환경 조성을 위해 ▷생활 밀착형 안전교육 확대, ▷정보통신(IT) 교육장 신설, ▷노사 공동 인공지능 전환(AX) ▷환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천 방안 추진 등의 안건에 합의했다.

최 사장은 “HUG가 국민의 주거 안정을 든든하게 뒷받침할 수 있는 원동력은 각자의 자리에서 묵묵히 헌신하는 우리 직원들에게서 나온다”며 “이러한 노고를 바탕으로 노사가 함께 일궈낸 디지털 역량과 안전문화가 공사의 공적 역할을 완수하는 마중물이 될 수 있도록 상생의파트너십을 더욱 공고히 하겠다”고 강조했다.

이준호 HUG 노동조합 위원장도 “안전한 일터조성과 ESG 경영실천에 노사가 따로 있을 수 없다”며 “조합원들이 자부심을 느끼며 근무할 수 있는 건강한 일터를 만들어 공사 발전과 직원 권익 증진이라는 노동조합 본연의 역할을 다하겠다고” 화답했다.