- 대전 D-도약 펀드와 연계한 투자 확대…초기단계부터 성장 단계 기업까지 폭넓은 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 중소벤처기업부가 추진하는 ‘지역성장펀드’ 조성사업에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

이번 선정으로 대전시는 모태펀드 350억원을 포함해 총 500억원 규모의 모펀드를 조성하게 됐으며, 이를 기반으로 지역 중소·벤처기업에 대한 투자 확대와 성장 지원에 나설 계획이다.

지역성장펀드는 정부와 지방자치단체, 민간이 공동으로 조성하는 지역특화 모펀드로, 비수도권 중심의 투자생태계 활성화와 지역 내 자금 선순환 구조 구축을 위해 도입된 사업이다.

특히 블라인드펀드 출자와 프로젝트펀드, 직접투자를 병행하는 투자 플랫폼 형태로 운영되며, 대규모 자금을 활용해 지역 유망기업을 ‘지역 유니콘 기업’으로 육성하는 데 중점을 둔다.

시는 한국벤처투자와 협력해 모펀드를 신속히 결성하고, 주요 출자자가 참여하는 운영위원회를 통해 연내 자펀드 운용사(GP) 선정을 완료할 계획이다.

조성된 펀드는 대전의 전략산업인 ▷우주·항공 ▷바이오 ▷반도체 ▷국방 ▷양자 ▷로봇 분야를 중심으로, 초기 창업기업부터 성장 단계 기업까지 폭넓게 투자할 예정이다.

아울러, 대전투자금융이 운용 중인‘대전 D-도약 펀드’와 연계해 기업 성장 단계별 투자 지원을 한층 강화할 방침이다.

박종복 대전시 기업지원국장은 “이번 지역성장펀드는 대전 D-도약 펀드와 함께 지역기업의 성장 전 주기를 지원하는 핵심 투자 기반이 될 것”이라며 “앞으로도 대전을 기업 하기 좋은 투자 중심 도시로 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, ‘대전 D-도약 펀드’는 지역 유망기업의 성장 확대를 지원하기 조성된 2,048억 원 규모의 모펀드로, 초기 투자부터 후속 투자까지 이어지는 지원 체계를 구축하고 있다.