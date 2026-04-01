신규 전기차 고객의 충전 요금 부담 완화 목적 6월 30일까지 신규 EV 출고한 고객 대상 E-pit에서 kWh당 199원 요금으로 충전 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹이 최근 지속되는 전기차 충전 요금 인상으로 위축된 전기차 구매 심리를 완화하고 신규 고객의 초기 부담을 줄이기 위한 지원 확대에 나선다.

현대차그룹은 현대자동차·기아·제네시스 전기차를 오는 6월 30일까지 신규 출고한 고객을 대상으로 E-pit 초고속 충전 요금을 ㎾h당 199원에 제공하는 ‘웰컴 199원’ 충전 요금 프로모션을 시행한다고 1일 밝혔다.

이번 프로모션은 전기차 충전 요금 인상에 따른 소비자 부담 확대를 완화하고, 전기차 전환을 고민하는 고객에게 실질적인 초기 혜택을 제공하기 위한 취지다.

특히 초고속 충전 요금을 완속 충전보다 저렴한 수준인 199원/㎾h로 제공하는 것은 업계 최저 수준으로, 전기차 충전 비용 부담을 획기적으로 낮춘다는 점에서 의미가 있다.

프로모션 혜택은 오는 7월 31일까지 최대 4개월간 적용되며 개인 및 개인사업자 고객만 참여할 수 있다.

프로모션 혜택을 적용받기 위해서는 전기차 신규 출고 고객이 E-pit 앱에서 이벤트 신청을 완료해야 하며, 신청하지 않은 경우 기존 요금이 부과된다.

정규원 현대차EV인프라전략실장(상무)은 “이번 ‘웰컴 199원’ 프로모션이 전기차 첫 구매 고객의 충전 비용 부담 완화에 기여하길 기대한다”며 “앞으로도 E-pit를 중심으로 국내 충전 인프라 환경 개선과 고객 친화적 충전 경험 제공을 위해 다양한 지원책을 선보일 것”이라고 말했다.