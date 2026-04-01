매출 12조1916억원, 1년새 40% 뛰어 부채비율 233%→192%, 재무건전성 강화

[헤럴드경제=윤성현 기자] SK에코플랜트가 지난해 매출과 영업이익이 모두 40% 증가하는 호실적을 기록하며 인공지능(AI) 인프라 중심의 사업 포트폴리오 전환 성과를 입증했다.

SK에코플랜트는 지난달 31일 사업보고서를 통해 2025년 연결 기준 매출액 12조1916억원, 영업이익 3159억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 각각 40% 증가한 수치다.

이번 실적은 AI 인프라 사업 신규 매출 확대와 청주 M15X 및 용인 반도체 클러스터 사업 본격화, 반도체 관련 자회사 실적 반영 등이 견인했다. 부채비율도 2024년 말 233%에서 지난해 말 192%로 감소해 재무건전성도 강화됐다.

SK에코플랜트는 반도체 소재 자회사와의 시너지를 기반으로 AI 인프라 사업 포트폴리오를 강화해왔다. 지난해 전체 매출 가운데 반도체·AI 인프라 구축(Hi-tech), 반도체 가스·소재(Gas & Material), 메모리 모듈 제조 및 재활용(Asset Lifecycle) 사업 비중은 67%를 차지했다.

또한 ‘AI 인프라 솔루션 공급자(AI Infra Solution Provider)’로 도약하기 위해 반도체 제조시설과 AI 데이터센터 설계·조달·시공(EPC) 역량을 강화하고 있다. 반도체 공정에 필수적인 소재와 가스 공급, 메모리 모듈 제조·유통, 사용 후 자원 순환 관리까지 아우르는 AI 인프라 밸류체인을 구축했다.

올해에도 성장세를 이어갈 예정이다. AI 산업 확장에 따른 반도체와 AI 데이터센터 수요 증가로 AI 인프라 사업이 성장 동력으로 작용할 것이라는 설명이다. 반도체 제조공장(Fab) 구축의 핵심 파트너로 자리매김하고 있으며, 기계·전기·배관(MEP)이 결합된 AI 데이터센터 프로젝트에서도 입지를 확대하고 있다. 지난해 편입된 소재 계열 자회사 실적이 반영되는 점도 긍정적인 요인으로 꼽힌다.

한편 SK에코플랜트는 지난달 27일 열린 제64기 정기주주총회에서 장동현 부회장의 사내이사 중임과 김재철 사외이사 선임 등 주요 안건을 의결했다.